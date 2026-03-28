Perú despide al popular cómico Manolo Rojas, fallecido en Lima a los 63 años

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Lima, 28 mar (EFE).- Autoridades peruanas, artistas, comunicadores y diversos sectores de la sociedad despedían este sábado al cómico y cantante Manolo Rojas, fallecido en Lima a los 63 años, como una de las figuras de la comicidad con más de 35 años de trayectoria en numerosos programas de televisión y radio, donde imitó a infinidad de personajes y políticos.

La Presidencia de Perú compartió en su cuenta de la red social X un mensaje de condolencias por el fallecimiento del artista, a quien calificó como «destacado comediante peruano que, con su talento y carisma, llevó alegría a miles de hogares».

«Nos solidarizamos con su familia, amigos y seguidores en este difícil momento», agregó el mensaje de pesar difundido por el despacho del presidente interino, José María Balcázar.

En el mismo sentido, el Ministerio de Cultura expresó su profundo pesar por la muerte de Víctor Manuel Rojas Ibáñez, conocido por su nombre artístico de Manolo Rojas, quien «contribuyó al fortalecimiento de nuestra identidad cultural desde los escenarios, la televisión y la radio».

«Su talento, creatividad y cercanía con el público convirtieron su arte en una herramienta de encuentro y reflexión para el país», destacó el ministerio en un mensaje compartido en sus redes sociales.

Manolo Rojas falleció el viernes en su casa, en el distrito de La Victoria, cuando aparentemente sufrió un paro cardíaco al salir de su vivienda y se desvaneció en el lugar, según han informado los medios locales.

El féretro del artista, nacido en Huaral en 1962, era conducido este sábado al Gran Teatro Nacional, en el distrito de San Borja, para ser velado con acceso al público, según indicó la emisora RPP en la que Rojas conducía el programa ‘Los Chistosos’ junto a Hernán Vidaurre y Daniel Marquina.

Precisamente, Vidaurre expresó sentir «un dolor tan grande, tan profundo» por la muerte de su compañero de cabina, a quien consideraba «un hermano a quien adoro y lo voy a adorar toda la vida».

Durante su carrera artística, Manolo Rojas participó en el programa radial ‘Hola, qué tal’ conducido por Román Gámez, y también en el popular programa televisivo ‘Risas y Salsa’ donde se hizo famoso con la imitación del pastor evangélico portorriqueño Pablo Finkenbinder.

Asimismo, en los últimos años participó en los programas de televisión ‘Risas de América’, ‘Recargados de risa’, ‘JB Noticias’, ‘El especial del humor’ y ‘El reventonazo de la chola’, además de actuar en películas y grabar canciones de su autoría.EFE

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