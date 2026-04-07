Perú elige presidente entre 35 candidatos, con la inseguridad como gran preocupación

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Lima, 7 abr (EFE).- Perú llega a las elecciones generales de este domingo con una crisis política persistente que acumula ocho presidentes en casi diez años y con la criminalidad como la mayor preocupación del país, que se dispone a escoger entre 35 candidatos que no despiertan ilusión, mientras hay todavía heridas abiertas como los más de 50 muertos en las protestas tras la caída del presidente Pedro Castillo.

1.- Una década de crisis política

La volatilidad política viene de la debilidad de los presidentes frente al Congreso, de signo político opuesto y dispuesto a destituir al mandatario que sea si no se alinea a los objetivos políticos de las fuerzas que controlan el hemiciclo, en su mayoría grupos de derecha como el fujimorismo.

2.- Papeleta con 35 candidatos

Para estas elecciones, Perú tiene la papeleta más extensa de su historia con 35 candidatos presidenciales (solo cuatro mujeres), algunos de ellos caras conocidas como Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que se presenta por cuarta vez para ser presidenta, pero muchos de ellos son absolutos desconocidos que sueñan con ser el nuevo ‘outsider’.

3.- Muchos indecisos hasta última hora

El porcentaje de indecisos y de voto blanco ronda el 30 % a pocos días de la elección, lo que indica que ningún candidato ha logrado hasta el momento ilusionar. Es probable que muchos electores decidan su voto unas horas antes o incluso en la misma fila de votación, lo que puede dar lugar a sorpresas y vuelcos en los resultados finales.

4.- Se busca un ‘Bukele peruano’

La inseguridad ante el auge de la criminalidad se ha convertido en la principal preocupación de los peruanos, al punto que un 51 % de la población quiere un presidente como el salvadoreño Nayib Bukele, según una encuesta de Datum. Así, la campaña electoral se llenó de promesas extremas y populistas como la aplicación de pena de muerte y la instauración de jueces «sin rostro» (encubiertos).

5.- El «pacto mafioso»

Así se le ha denominado en Perú a la coalición de fuerzas conservadoras que se instauró en el Congreso durante los últimos cinco años y que, tras la detención del izquierdista Pedro Castillo, frenó la posibilidad de nuevas elecciones, mantuvo y protegió la Presidencia de Dina Boluarte (2022-2025) hasta que su impopularidad les perjudicaba para estas elecciones y entonces la destituyó. También se les señala por polémicas reformas como las denominadas «leyes procrimen».

6.- Regreso de bicameralidad

Por primera vez en más de 30 años, Perú volverá a tener un Parlamento bicameral, con la creación de un Senado por iniciativa de la coalición dominante en el actual Congreso, en desacatado al referéndum celebrado en 2018, donde el ‘No’ a volver a tener dos Cámaras ganó con un 90,51 % de votos válidos.

7.- Senado con «superpoderes»

El nuevo Senado, compuesto por 60 senadores, concentrará prácticamente todo el poder legislativo y tendrá «superpoderes», ya que el presidente podrá ser destituido por el Parlamento, pero este no podrá disolver la Cámara Alta, lo que, según constitucionalistas, crea un desbalance de poderes que no soluciona la inestabilidad de los últimos años, con un Congreso que pone y saca presidentes.

8.- Más de 50 muertos en protestas

Un importante sector de la población de Perú no olvida las masacres ocurridas durante la represión de las protestas ocurridas entre finales de 2022 e inicios de 2023 por el encarcelamiento del presidente Castillo y las ascensión al poder de 2023. Fueron más de 50 muertos a manos presuntamente de la Policía y las Fuerzas Armadas, en actuaciones respaldadas por las fuerzas dominantes en el Congreso. EFE

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