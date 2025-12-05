Perú es el que más avanza en digitalización monetaria en la región, dice Banco Central

2 minutos

Lima, 4 dic (EFE).- Perú es el país que más avanzó en digitalización monetaria en la región y actualmente casi todos sus sectores productivos trabajan de esa manera, afirmó este jueves el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde.

«Hemos avanzado muy rápido en lo que se refiere a la digitalización monetaria en el Perú», afirmó Velarde en declaraciones citadas por la agencia oficial Andina.

El presidente del banco central remarcó que, actualmente, Venezuela y Argentina son dos países de la región que son «un poco más digitalizados que Perú», pero remarcó que esto se da «por razones distintas».

Agregó que en esos países se implementó la digitalización ante la necesidad de sustituir la gran cantidad de billetes que debía portar la población para hacer diferentes pagos.

«Era común ver que la gente podía comprar, por ejemplo, una tasa de café con un gran fajo de billetes de baja denominación. En Venezuela la situación es similar», acotó.

Velarde agregó que, por el contrario, en Perú la digitalización monetaria «tiene su base en un proceso de modernización, totalmente diferente» y actualmente ya se aplica en casi las actividades productivas.

«A fines del próximo año debemos estar implementado una plataforma que será sumamente poderosa en lo que se refiere a los pagos digitales, la cual tendrá una importante repercusión en las zonas rurales del país», añadió.

El presidente del Banco Central de Reserva ofreció esta información durante su participación en la XXXVI edición del Seminario Anual de Investigación CIES 2025, Retos del nuevo Gobierno 2026 – 2031, organizada por el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES). EFE

dub/gad