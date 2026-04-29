Perú espera un fenómeno El Niño de magnitud moderada a débil en los próximos meses

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Lima, 28 abr (EFE).- La Comisión Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) en Perú estimó que El Niño Costero detectado frente a la costa del país puede tener una magnitud entre moderada y débil en los próximos meses, razón por la cual mantiene el estado de alerta ante ese evento climático, según un comunicado difundido este martes.

El Enfen aclaró que aún es prematuro afirmar la ocurrencia de un Niño de magnitud muy fuerte, aunque desde febrero pasado se observa un calentamiento en la zona norte del mar peruano asociado a la presencia de El Niño Costero.

Explicó que, de acuerdo con las proyecciones actuales del Enfen, este evento podría extenderse hasta enero de 2027, siendo más probable que alcance una magnitud moderada hacia el otoño de este año en Perú (de marzo a junio).

Añadió que en el Pacífico ecuatorial central (región de influencia global y con impacto en el clima de los Andes del centro y sur del Perú) las condiciones se encuentran en el rango neutral, aunque con una tendencia de calentamiento.

Según las evaluaciones vigentes, a partir de mediados de este año, es más probable el desarrollo de un evento El Niño de magnitud «débil» en dicha región, el cual podría extenderse hasta enero del próximo año, subrayó.

La presencia del fenómeno climático en el territorio peruano implica un calentamiento inusitado de la temperatura superficial del océano, lo que produce intensas lluvias e inundaciones en la costa y amazonía norte del país, y sequía en la sierra sur, con los evidentes perjuicios para la salud y economía de la población.

El Enfen sustentó sus estimaciones en la evaluación de la confiabilidad de los modelos numéricos de pronóstico, nacionales e internacionales, así como el análisis de las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales del Pacífico tropical.

En ese sentido, recordó que realiza reuniones quincenales para actualizar sus evaluaciones y viene planificando la ejecución de cruceros oceanográficos en el mar peruano para obtener información directa que permita mejorar la precisión de los pronósticos.EFE

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