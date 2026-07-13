Perú expresó sus condolencias a Chile por víctimas de atropello en Viña del Mar

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Lima, 12 jul (EFE).- El gobierno del Perú expresó este domingo sus más sentidas condolencias al gobierno de Chile por «la lamentable pérdida de vidas», a raíz del atropello ocurrido en Viña del Mar por parte de un cabo de la infantería de la Marina de ese país que dejó seis fallecidos y siete heridos.

A través de un mensaje de la Cancillería, el Ejecutivo peruano hizo extensivas las condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas, y formuló votos por «la pronta y completa recuperación de las personas que resultaron lesionadas».

La Armada de Chile informó que un integrante de la institución, quien se encontraba fuera de servicio y conducía un vehículo particular, se vio involucrado en «un grave accidente de tránsito ocurrido en la avenida 24 Norte de Viña del Mar».

El vehículo se habría volcado sobre los puestos de comercio ambulante de la Feria Caupolicán durante la mañana de este domingo, produciendo instantáneamente la muerte de tres hombres y tres mujeres, según autoridades de Valparaíso.

El hecho también dejó al menos siete lesionados, entre ellos, una madre y unos mellizos lactantes que se encuentran fuera de peligro, según confirmó Erich Liebig, médico coordinador de Emergencias y Desastres del Servicio de Salud Viña del Mar.

«La Armada de Chile lamenta profundamente la irreparable pérdida de vidas humanas ocasionada por esta tragedia y expresa sus más sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas. Asimismo, manifiesta sus deseos de una pronta y completa recuperación a las personas que resultaron lesionadas», añadió. EFE

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