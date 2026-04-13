Perú extiende votación al lunes en mesas que no abrieron por falta de material electoral

1 minuto

Lima, 12 abr (EFE).- El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, máximo ente electoral del país, decidió este domingo ampliar el horario de votación de los comicios generales del Perú hasta el lunes 13 a las 18:00 horas (23:00 GMT) en las mesas de sufragio que no pudieron abrir en la jornada por el retraso en la distribución del material electoral.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, declaró que esta medida se aprobó en vista a las deficiencias que se presentaron en el reparto del material, a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y «con la finalidad de que ningún ciudadano se vea impedido de ejercer su derecho al voto». EFE

mmr/fgg/seo

(video)