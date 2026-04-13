Perú extiende votación al lunes en mesas que no abrieron por falta de material electoral

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Lima, 12 abr (EFE).- El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, máximo ente electoral del país, decidió este domingo ampliar el horario de votación de los comicios generales del Perú hasta el lunes 13 a las 18:00 horas (23:00 GMT) en las mesas de sufragio que no pudieron abrir en la jornada por el retraso en la distribución del material electoral.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, declaró que esta medida se aprobó en vista a las deficiencias que se presentaron en el reparto del material, a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y «con la finalidad de que ningún ciudadano se vea impedido de ejercer su derecho al voto».

El acuerdo del pleno del JNE dispuso ampliar el horario de instalación de las mesas de votación hasta el lunes 13 de abril, entre las 7:00 y 14:00 horas, y el sufragio hasta las 18:00 horas (hora local) en aquellas mesas de Lima en las que no llegó el material durante esta jornada, así como en dos ciudades estadounidenses, Orlando y Patterson.

Minutos antes, la ONPE confirmó que 63.300 electores no pudieron votar este domingo en 211 mesas de votación ubicadas en 15 locales de varios distritos de Lima por las demoras en la distribución del material, atribuidas a la empresa contratada para esa tarea.

Asimismo, el pronunciamiento del JNE consideró solicitar al Gobierno que se brinden las facilidades para que los centros educativos se mantengan a disposición y que las fuerzas armadas otorguen la seguridad al personal electoral.

En ese sentido, el máximo órgano electoral pidió que se mantengan las prohibiciones de propaganda electoral hasta mañana, lunes, y exhortó a que no se difundan encuestas sobre los resultados de la votación.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, reveló que el 99,8 % de las mesas de las elecciones generales de Perú lograron instalarse y que 211 de ellas no pudieron abrir, lo que supuso que 63.300 electores se quedaron sin posibilidad de emitir su voto por el retraso en la llegada del material electoral.

La situación acontecida conllevó a la extensión de la jornada electoral durante una hora más en todo el país, hasta las 18:00 hora local (23:00 GMT) y los reclamos de candidatos, especialmente del ultraderechista Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien ha pedido capturar al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y procesarlo penalmente por omisión de funciones.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados este domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho presidentes en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.EFE

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