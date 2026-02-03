Perú extraditará a Argentina al principal sospechoso de un triple feminicidio

Perú aprobó la extradición a Argentina del peruano Tony Valverde, presunto autor intelectual de un triple feminicidio en las afueras de Buenos Aires en septiembre, informó este martes la fiscalía.

Valverde, de 20 años, apodado «Pequeño J», quien se encuentra preso desde octubre en una prisión de Lima será «juzgado por el delito de homicidio agravado», indicó la fiscalía en un comunicado.

«El requerido responderá por tres hechos delictivos en agravio de tres mujeres. El delito se habría cometido con la complicidad de dos o más personas, mediante ensañamiento y alevosía, y mediando violencia de género», señaló el reporte.

El Ministerio Público informó a la AFP que «Pequeño J» será extraditado en los próximos días hacia Argentina.

Valverde es señalado como el autor intelectual de los asesinatos de Morena Verdi y Brenda del Castillo, primas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15, en un caso que se investiga vinculado con el narcotráfico.

Los asesinatos de las dos jóvenes y la adolescente conmocionaron a Argentina, donde miles de personas se manifestaron para exigir justicia.

Los cuerpos de las tres mujeres fueron enterrados en el patio de una casa en un barrio en la periferia sur de Buenos Aires, y fueron hallados el 24 de septiembre, cinco días después de su desaparición.

Las jóvenes fueron torturadas y asesinadas durante una transmisión en vivo por redes sociales a un grupo cerrado de 45 usuarios, en lo que las autoridades argentinas creen que fue un castigo por un presunto robo de drogas.

Valverde es sospechoso de dirigir una banda de narcotraficantes en el barrio Zavaleta, en el sur de Buenos Aires.

«Pequeño J» fue detenido el 30 de septiembre en el distrito de Pucusana, en el sur de Lima.

Ese mismo día, un presunto cómplice argentino, Matías Ozorio, de 28 años, fue arrestado al norte de Lima. Fue deportado a su país de origen.

Otras siete personas también fueron detenidas en Argentina.

