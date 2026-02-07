Perú incrementará desde mayo las tarifas de ingreso a Machu Picchu

2 minutos

Lima, 7 feb (EFE).- El Gobierno de Perú incrementará desde mayo próximo la tarifa de ingreso a Machu Picchu, en la región sureña del Cusco, para destinar ese monto al «mantenimiento de los recursos naturales» de ese parque arqueológico y natural, informó la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera.

«Este incremento se debe a una necesidad de contar con recursos para el mantenimiento del parque; hay que tener en consideración que fue aprobado por la UGM (Unidad de Gestión de Machu Picchu) en 2022 y por diversos motivos se estuvo postergando», sostuvo Mera en declaraciones publicadas por la agencia oficial Andina.

La nueva tarifa entrará en vigencia desde el próximo 1 de mayo e implicará un pago de 11 soles adicionales (3,2 dólares) para los turistas extranjeros mayores de 18 años, a los que ahora se les cobrará 163 soles por el acceso (48,6 dólares).

En el caso de los menores de edad extranjeros, entre los 3 y 17 años, el pago adicional será de 5 soles (1,5 dólares), con lo que el pago final será de 157 soles (46,8 dólares)

Para los turistas nacionales y de los países de la Comunidad Andina (que Perú integra junto con Bolivia, Colombia y Ecuador) el aumento será de 5 soles (1,49 dólares), con lo que la tarifa pasará a ser de 69 soles (20,5 dólares), y para los menores de edad, entre 3 y 17 años, llegará a 67 soles (20 dólares), tras un incremento de 3 soles (0,89 dólares).

Mera comentó, al respecto, que la subida de precios tiene un «sustento técnico» y servirá para el mantenimiento de los recursos naturales de la zona, que es patrimonio cultural y natural de la humanidad desde 1983.

«Realmente necesitamos tomar acción para el mejoramiento de las condiciones de accesibilidad del parque. Se tomó en su momento en consideración de la necesidad de mejoras, para eso necesitamos un poco más de recursos», remarcó.

La ministra enfatizó que el incremento se basa en una «evaluación técnica» y anunció que aún se está evaluando si el ajuste se aplica también a los turistas que ya han adquirido sus boletos de ingreso a Machu Picchu para junio y julio próximo, que es la temporada alta de visitantes al famoso sitio arqueológico. EFE

