Perú lanza iniciativa digital de recaudación de fondos para protección del oso de anteojos

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Lima, 23 abr (EFE).- El Gobierno de Perú y diversas asociaciones ambientales han lanzado una iniciativa para proteger al oso de anteojos, la única especie de este animal que vive en Suramérica, a través de una recaudación de fondos por medio de una popular billetera digital.

A pesar de ser una pieza clave para la conservación de los bosques del país, se está reduciendo de manera progresiva el hábitat natural del oso de anteojos y los efectos del cambio climático lo han puesto en riesgo.

Frente a ello, el Ministerio de Ambiente, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), Patrimonio Natural del Perú (PdP), FSC Latinoamérica, Profonanpe, WCS Perú y Conservación del Oso de Anteojos (SBC Perú), han lanzado la campaña ‘Muévete por el oso’ con el apoyo de la billetera digital Yape.

La iniciativa busca sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger esta especie animal, además de invitarlos a contribuir a su conservación mediante donaciones que servirán para fortalecer el monitoreo en ocho Áreas Naturales Protegidas de todo el país.

La meta es movilizar a la ciudadanía, empresas y organizaciones para proteger al oso de anteojos y su hábitat mediante la recaudación de 400.000 soles (115.000 dólares) que serán destinados a la adquisición de equipos especializados, como collares de geolocalización, cámaras trampa y GPS.

También para equipamiento de campo que permitirá obtener información actualizada sobre sus rutas de desplazamiento y diseñar estrategias de preservación frente a amenazas como la pérdida de bosques, la fragmentación del hábitat y el cambio climático.

«Cada año, los bosques habitados por el oso de anteojos se reducen por la tala y la expansión agrícola. Se estima que 6 de cada 10 zonas donde históricamente habitaba esta especie han sido afectadas por la deforestación”, indicó el coordinador de Patrimonio Natural del Perú, Luis Alfaro.

El oso de anteojos recibe este nombre por las marcas blancas que tiene alrededor de sus ojos, que son únicas en cada individuo, similares a una huella dactilar.

Esta especie cumple una función clave en la conservación de los bosques sudamericanos, ya que, al desplazarse, dispersa semillas, abre rutas naturales y favorece el crecimiento de vegetación. De esta manera, contribuye al equilibrio de ecosistemas que proveen agua y biodiversidad para miles de familias.EFE

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