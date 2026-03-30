Perú oficializa su nueva Hoja de Ruta de Economía Circular para el Turismo al 2030

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Lima, 30 mar (EFE).- El Gobierno de Perú oficializó este lunes la nueva Hoja de Ruta de Economía Circular del Turismo al 2030, una estrategia nacional que se prevé que aportará 1.200 millones de soles (342,8 millones de dólares) al Producto Interno Bruto (PIB) turístico nacional, según afirmó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes.

La iniciativa también prevé generar unos 31.000 empleos vinculados a actividades sostenibles y convierte a Perú en el primer país de América Latina en contar con un instrumento para impulsar la economía circular en el sector, aseguró Reyes.

«Estamos hablando de impactos concretos en nuestra economía y sociedad», remarcó el ministro durante la presentación de la Hoja de Ruta, tras lo cual indicó que el turismo es una actividad que «enfrenta un desafío evidente» que es «crecer sin comprometer los recursos que hacen posible su propio desarrollo».

Reyes también dijo que, desde el punto de vista ambiental, se estima la mitigación de unos 74 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), además de contribuir a la restauración y conservación de más de 2 millones de hectáreas de ecosistemas, patrimonio natural y cultural.

«Estamos ante un hito que refleja el compromiso del país con la Agenda 2030, con la acción climática y con la construcción de un modelo turístico más competitivo, resiliente e inclusivo», enfatizó.

La Hoja de Ruta de Economía Circular del Sector Turismo al 2030 fue oficializada mediante un decreto supremo publicado este lunes en el diario oficial El Peruano, con las firmas del presidente de transición de Perú, José María Balcázar; de la ministra del Ambiente, Nelly Paredes, y de Reyes.

Al respecto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) señaló que la iniciativa «marca un punto de inflexión al integrar crecimiento económico, acción climática y competitividad sectorial en una sola agenda de desarrollo».

Entre otros aspectos, promueve la reducción de residuos, el uso eficiente de agua y energía, y el fortalecimiento de cadenas de valor sostenibles, lo que «abre nuevas oportunidades económicas en toda la cadena productiva», agregó el ministerio.

Durante el proceso técnico para la elaboración del documento se contó con el apoyo de la Unión Europea (UE) y la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (Aecid) y participaron actores públicos, privados y de la academia para establecer las líneas concretas para transformar la forma en que opera la industria turística en el país, destacó el Mincetur.

Diversas fuentes oficiales y privadas señalan que el turismo contribuye con entre el 2,9 % y el 3,5 % del producto interno bruto (PIB) anual de Perú, con un aporte directo de unos 10.000 millones de dólares y un impacto económico total cercano a los 23.000 millones de dólares en 2025. EFE

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