Perú presenta cartera de inversiones de obras por impuestos por 150 millones de dólares

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Lima, 28 abr (EFE).- El Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú presentó una cartera de inversiones bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI) por un monto superior a 530 millones de soles (150 millones de dólares) que incluye tres proyectos de infraestructura, informó este martes la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

La presentación se realizó en el marco de las acciones orientadas a promover la inversión descentralizada y fortalecer el desarrollo territorial sostenible, mediante una mayor articulación entre el Estado y el sector privado, indicó la agencia.

La cartera comprende tres inversiones ubicadas en las regiones de Cusco y Ayacucho, en el sur del país, y La Libertad, en el norte, que en conjunto beneficiarán a más de 94.000 personas.

El proyecto de mayor envergadura es la construcción, mejoramiento y rehabilitación de la carretera Cusco–Chinchero–Urubamba, Tramo I, en la región Cusco, con una inversión estimada de 443,8 millones de soles.

Asimismo, con una inversión de 73 millones de soles, se promovió la construcción de un puente en la Ruta Nacional PE-10B, en el tramo Sausacocha–Pallar–Calemar, ubicado en la provincia de Sánchez Carrión, en la región La Libertad.

Finalmente, se presentó el proyecto de creación del puente carrozable San Antonio sobre el río Pallancata, en el sector Aniso, distrito de Coronel Castañeda, provincia de Parinacochas, región Ayacucho, con una inversión de 13,9 millones de soles.

«La ejecución de estas iniciativas permitirá reducir costos de transporte, mejorar la conectividad, incrementar la competitividad regional, dinamizar el comercio, generar empleo local y fortalecer la integración territorial del país», indicó Proinversión.

Las iniciativas forman parte de la estrategia de promoción de inversiones prioritarias en infraestructura y servicios públicos impulsada con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para facilitar la participación del sector privado en el financiamiento y ejecución de inversiones de alto impacto social y económico.

Las Obras por Impuestos (OxI) son un mecanismo de colaboración público-privada en Perú que permite a empresas privadas financiar y ejecutar proyectos de inversión pública, adelantando el pago de su impuesto a la renta.EFE

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