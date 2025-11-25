Perú refuerza controles por ingreso de hinchas brasileños para final de Libertadores

Perú reforzó sus controles migratorios ante el ingreso de miles de hinchas brasileños de Flamengo y Palmeiras que asistirán a la final de la Copa Libertadores 2025, el sábado en Lima, informó este martes la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Se estima que 50.000 aficionados de ambos equipos lleguen desde Brasil por vía aérea y terrestre para acompañar a sus equipos en el estadio Monumental, con capacidad para 80.000 espectadores, según las autoridades.

Las medidas permitirán «atender de manera segura el flujo migratorio de los hinchas brasileños que arribarán al país vía 100 vuelos chárter» y «vuelos comerciales por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez», que sirve a la capital peruana, indicó Migraciones.

El superintendente nacional de Migraciones, Armando García, sostuvo el martes una reunión de coordinación con directivos del Flamengo de Rio de Janeiro y el Palmeiras de Sao Paulo en la embajada de Brasil, en Lima.

El Fla es el club más popular de Brasil, mientras que el Verdão, cuadro más veces campeón de la liga brasileña, con doce estrellas, cuenta también con una fiel fanaticada.

El ganador se convertirá en el primer equipo brasileño en conquistar el torneo en cuatro ocasiones. Independiente de Argentina, con siete coronas, es el cuadro más laureado del certamen.

El estadio Monumental de Lima ya fue escenario de otra final del principal torneo de clubes de América, la de 2019, que coronó al Flamengo (2-1) por encima del River Plate de Argentina.

Aquella edición fue la primera en celebrarse bajo el actual formato de final a juego único y en campo neutral.

