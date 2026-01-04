Perú restringirá ingreso a país a personas sancionadas por vínculos con Gobierno de Maduro

Lima, 3 ene (EFE).- El Gobierno de Perú anunció este sábado que restringirá el ingreso al país a personas vinculadas con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, detenido por Estados Unidos en una operación militar que lo llevó hasta Nueva York para ser procesado ante una corte judicial bajo una serie de cargos, entre ellos tráfico de drogas y de armas.

El Ministerio del Interior de Perú señaló en un comunicado que «se adoptarán las medidas de restricción de ingreso al país (…) respecto a las personas que han sido sancionadas, con el fin de impedir que utilicen al Perú para evadir la Justicia».

«Avisados. No son bienvenidos quienes oprimieron a su país por años», indicó en un mensaje a través de la red social X el presidente interino de Perú, el derechista José Jerí.

Más temprano, el mandatario anunció que el Gobierno peruano ofrecerá facilidades a los migrantes venezolanos residentes en Perú que deseen retornar a su país, incluso si se encuentran en condición migratoria irregular, pero sin especificar cómo se concretarán esas medidas en favor la comunidad venezolana.

Perú alberga la segunda comunidad venezolana en el exterior al acoger a más de 1,6 millones de venezolanos entre migrantes y refugiados, la mayoría de ellos radicados en la capital Lima, la ciudad fuera de Venezuela con mayor número de venezolanos en el mundo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú hizo un llamado a una pronta solución de la situación política en Venezuela, en favor de una transición con pleno respeto del derecho internacional y de los derechos humanos.

La Cancillería peruana pidió igualmente la atención a «las legítimas y genuinas aspiraciones del pueblo venezolano de vivir en democracia» con el apoyo de la comunidad regional. EFE

