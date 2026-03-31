Perú suscribe contrato para la construcción de nuevo puerto por 405 millones de dólares

2 minutos

Lima, 31 mar (EFE).- Perú suscribió este martes el contrato para la construcción del nuevo terminal portuario de San Juan de Marcona, en el departamento de Ica, en el sur del país, que requerirá de una inversión de 405 millones de dólares, informaron fuentes oficiales.

El proyecto, suscrito con la Sociedad Concesionaria San Juan Port, generará 1.500 empleos en sus primeros cinco años y creará un Fondo Social que recaudará a lo largo de la concesión unos 290 millones de soles (82,8 millones de dólares), señaló la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión).

Las obras se ejecutarán bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) e incluyen el diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento del nuevo terminal, para convertirlo en el tercer puerto más grande de Perú, tras los del Callao y Chancay, ambos ubicados en la región de Lima.

En este caso, la infraestructura estará orientada, principalmente, al almacenamiento y embarque de concentrados de hierro y cobre, con una capacidad de atención de hasta 47 millones de toneladas métricas de minerales e insumos provenientes de proyectos mineros de la zona.

Para eso contará con dos muelles, tres amarraderos y equipamiento especializado para atender distintos tipos de carga, como granel, carga general y contenedores.

La obra se ejecutará en cuatro etapas, la primera de ellas dedicada a la construcción del muelle especializado en minerales, con una inversión estimada de 271 millones de dólares.

La segunda incluirá el muelle especializado en carga general y la tercera y cuarta se destinarán a la ampliación de los almacenes de minerales y la consolidación de la infraestructura logística.

Proinversión resaltó que este es el primer proyecto que firma en el marco del nuevo rol que ha establecido el Estado peruano para impulsar y liderar el desarrollo de grandes inversiones estratégicas para el país.

En la firma del contrato participaron el presidente de Proinversión, Luis Del Carpio; el presidente del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Abel Alvarado, y representantes de la Sociedad Concesionaria San Juan Port. EFE

dub/seo