Perú tiene combustibles para próximos cinco días bajo emergencia, asegura ente supervisor

Lima, 10 mar (EFE).- Perú cuenta con reservas de combustibles para atender la demanda interna por los próximos cinco días, cuando se prevé que concluya la emergencia declarada por la suspensión del suministro de gas procedente del yacimiento de Camisea, debido a una fuga en el gasoducto que permite generar cerca del 40 % de la electricidad del país.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) señaló este martes en un comunicado que los principales terminales de combustibles en el puerto del Callao, aledaño a Lima, y las plantas de las empresas distribuidoras de gas licuado de petróleo (GLP) tienen inventarios para atender la demanda durante el periodo de emergencia.

El ente oficial verificó, hasta el lunes, que los principales terminales de combustibles ubicados en Callao (Conchán, Callao, Pampilla, Valero y Tescom) tienen inventarios que «de manera combinada permiten contar con autonomía de combustibles líquidos» Diésel B5, Gasohol Regular y Premium para atender la demanda durante el periodo de emergencia declarado hasta el sábado 14 de marzo.

Asimismo, añadió que el monitoreo realizado en las plantas de las empresas Pluspetrol, Solgas, Zeta Gas y Terminales del Perú (TDP) indica una autonomía de GLP estimada en Pluspetrol Pisco de 5,5 días, en Solgas de 3,7 días, en Zeta Gas de 1,5 días y en TDP de 2,3 días.

El ente supervisor recordó que aprobó medidas excepcionales y transitorias para facilitar el abastecimiento de combustibles, entre las cuales figuran el uso combinado de tractos y cisternas inscritos en distintas fichas del Registro de Hidrocarburos del mismo operador para optimizar la logística de transporte.

También se autorizó el transporte de diésel en compartimentos habilitados para gasolinas o gasoholes, bajo condiciones técnicas que garanticen la seguridad de la operación.

Igualmente, se dispuso la importación de combustibles, permitiendo que unidades con placas extranjeras trasladen combustibles derivados de hidrocarburos o GLP sin requerir inscripción en el Registro de Hidrocarburos.

Osinergmin indicó también que la situación de conflicto en el Medio Oriente afecta los precios internacionales del petróleo y sus combustibles derivados, situación que a su vez impacta en la actual problemática existente en el país, dado que los consumidores han reportado incremento de precios en el gas doméstico y en los combustibles vehiculares disponibles.

De acuerdo al Gobierno, la reparación del gasoducto, cuya rotura causó una gran llamarada de fuego en mitad de la Amazonía, se encuentra a un 48 % de ser solventada por parte de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), operadora de la infraestructura.

El Gobierno decidió aplicar el teletrabajo en el sector público y las clases remotas en la educación escolar para reducir los desplazamientos en la capital, teniendo en consideración que este mes empezó el año escolar en gran parte de escuelas privadas, a lo cual se sumarán los colegios estatales en abril.EFE

