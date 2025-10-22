Periodista paraguayo se disculpa por dichos sobre muerte de Kirk tras cancelación de visa

1 minuto

Asunción, 22 oct (EFE).- El periodista paraguayo Enrique Gamarra pidió disculpas este miércoles a la familia del activista estadounidense Charlie Kirk, asesinado en septiembre pasado, por sus opiniones sobre la muerte del joven ultraconservador, que derivaron en la cancelación, por parte de Estados Unidos, de su visado de ingreso a ese país.

«Perdón, perdón, perdón por haber arrojado sal a una herida que ya dolía demasiado», dijo Gamarra durante su programa en la radio paraguaya 780 AM al dirigirse a los padres del activista y la viuda de este, Erika Kirk.

El comunicador se disculpó si les causó «un agravio» con sus expresiones, que consideró «desafortunadas».

Gamarra admitió que «no tuvo el tino de encontrar mejores palabras a la hora de opinar» sobre la muerte de Kirk, quien fue asesinado a tiros el 10 de septiembre pasado.

Hace más de una semana, el periodista se refirió al asesinato de Kirk, de quien dijo «murió en su ley».

Por estas declaraciones, el Departamento de Estado comunicó, el pasado 14 de octubre en X, que revocaba la visa del periodista. Otras cinco personas también recibieron la misma sanción.

Kirk, un joven de 31 años y aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, fue asesinado en un evento al aire libre en el campus de una universidad en el estado de Utah.

El presunto tirador es un joven blanco de 22 años identificado como Tyler Robinson. EFE

