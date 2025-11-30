Periodistas de África y España se reúnen para hablar sobre estereotipos y geopolítica

4 minutos

Madrid, 30 nov (EFE).- Cerca de 40 informadores se reunirán los días 4 y 5 de diciembre en el V Encuentro de Periodistas África-España, donde debatirán sobre el impacto que le genera al continente africano el estereotipo negativo en los medios y sobre la geopolítica de la desinformación y sus implicaciones en África.

El encuentro, un foro bienal que se celebra desde 2015, está organizado por Casa África y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España.

En la sede de ese departamento gubernamental, en Madrid, se desarrollará el día 4 (jueves) una jornada de trabajo centrada en la geopolítica de la desinformación, mientras que el día 5 (viernes) habrá una sesión abierta al público en CaixaForum Madrid bajo el lema «El precio del estereotipo».

Habrá ese día una mesa redonda sobre el impacto del estereotipo en África y un diálogo sobre el Sahel (la amplia franja de territorio que recorre África de oeste a este con el desierto del Sáhara al norte y la sabana africana al sur), y los tópicos se abordarán desde otros prismas, como la salud y la fotografía.

William Shoki (editor de Africa Is a Country, Sudáfrica), José Naranjo (freelance, España), Xavier Aldekoa (La Vanguardia), Èlia Borràs (la «única periodista española y europea» que queda en Burkina Faso), Marie Louise Ndiaye (corresponsal especializada en migraciones para los medios senegaleses Seneweb y L’Observateur desde Canarias), Alfonso Masoliver (La Razón y Onda Cero) o el periodista canario Juan Manuel Pardellas son algunos de los participantes del día 5.

También participarán, el día 4, especialistas en desinformación africanos y españoles, como Clara Jiménez Cruz (Maldita.es y European Fact-Checking Standards Network), Valdez Onanina (Africa Check), Karen Allen, Rita Jlogbe (Internews Liberia), Sergio Hernández (EFE Verifica), Borja Díaz Merry (Verifica RTVE) o Guillermo Infantes (Newtral).

«Periodismo bien hecho»

El director general de Casa África, José Segura Clavell, destacó en declaraciones a EFE que el discurso inaugural de la sesión del viernes correrá a cargo de Carlos Lopes, prestigioso economista originario de Guinea-Bisáu que «lleva toda su brillante carrera profesional denunciando que los estereotipos narrativos sobre el continente africano tienen un enorme impacto en la economía del continente» y en la vida de sus gentes.

«La propia deuda externa africana es una losa insostenible, en gran parte porque el estereotipo sobre África incrementa el tipo de interés a cuenta del riesgo», explicó Segura Clavell.

De eso también ha hecho estudios «muy relevantes» la organización Africa No Filter, abundó el director de Casa África, y celebró que uno de sus máximos responsables, el nigeriano Victor Mark-Onyegbu, hablará en el V Encuentro de los trabajos que lleva a cabo la oenegé.

Segura Clavell también explicó que, para Casa África, los encuentros de periodistas cumplen «una doble función»: por un lado, generar redes de contacto entre africanos y españoles y, por otra parte, sensibilizar y poner en valor la importancia de «un periodismo bien hecho», que no estereotipe al continente africano y que «muestre también la inmensa cantidad de avances que se están produciendo» en África.

Ello, además, en «un momento» marcado por la «polarización global» que «no solo ha puesto contra las cuerdas al periodismo», sino que ha tenido un «impacto tremendo» en África «por la desaparición de programas de ayuda debidos al recorte de fondos».

«Las historias positivas venden menos»

Tras diez años organizando estos encuentros, el director de Casa África subrayó que aún «queda mucho por hacer».

«Necesitamos más África en los medios españoles, y más periodistas españoles haciendo información en África», abundó Segura Clavell, al tiempo resaltó que los periodistas españoles especializados en África «son muy conscientes de esta necesidad de no estereotipar».

La mayoría de ellos «están haciendo su trabajo de forma brillante», puso en valor, diagnosticando que «el problema es que son pocos y se enfrentan a una especie de muro: las historias positivas venden mucho menos, muy poco».

«Las historias positivas requieren terreno, medios, un esfuerzo que siempre suele costar más dinero que el que posteriormente se paga por la pieza. Es mucho más fácil contar conflictos y enfrentamientos desde una mesa que contar las historias de las personas que resisten y tiran para adelante desde el terreno», resumió. EFE

pcc/lab