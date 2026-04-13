Peronista Kicillof viaja a España para reunirse con Yolanda Díaz e ir a cumbre progresista

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Buenos Aires, 13 abr (EFE).- El gobernador de la provincia de Buenos Aires -la más poblada de Argentina- y uno de los mayores opositores al Gobierno de Javier Milei, el peronista Axel Kicillof, viajará a Madrid para reunirse con la vicepresidenta tercera del Gobierno español, Yolanda Díaz, y participar en la cumbre global de líderes progresistas, convocada por el presidente Pedro Sánchez en Barcelona.

El jueves, en Madrid, el gobernador mantendrá reuniones con directivos de empresas españolas con inversiones en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de promover financiación y reforzar proyectos productivos en un contexto de recortes por parte del presidente Milei, que ha bloqueado partidas presupuestarias a algunas provincias, especialmente las gobernadas por la oposición.

El exministro de Economía argentino se reunirá después con la vicepresidenta y ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, y presentará su libro ‘De Smith a Keynes: Siete lecciones de historia del pensamiento económico’, en el Ateneo de Madrid.

El viernes viajará a Barcelona, donde se reunirá con el alcalde Jaume Collboni y participará en la cumbre por la paz y la democracia, convocada por el presidente del Gobierno español y presidente de la Internacional Socialista, Pedro Sánchez.

Allí intervendrá en un panel sobre multilateralismo y nuevo orden mundial, soluciones globales para un mundo en transformación y respuestas locales a desafíos globales.

Kicillof forma parte de la delegación del Partido Justicialista (PJ, peronista) en la cumbre de Barcelona, que está liderada por Eduardo de Pedro y organizada por la expresidenta Cristina Fernández, quien cumple prisión domiciliaria desde el 17 de junio de 2025 por irregularidades en la concesión de obras viales.

El peronismo, y en concreto el Partido Justicialista, considera la condena contra Fernández una práctica de ‘lawfare’, es decir, persecución judicial con fines políticos.

Los representes argentinos aprovecharán su estancia en esta cumbre para denunciar que su líder, Cristina Fernández, sufre persecución judicial, y también expresarán su “rechazo a la escalada belicista que impulsan Estados Unidos e Israel” y su apoyo a “la resolución pacífica de conflictos y la no injerencia internacional”.

En Barcelona estarán los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; de México, Claudia Sheinbaum; y de Uruguay, Yamandú Orsi; así como el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera; y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. EFE

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