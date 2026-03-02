Personaje de Tommy Shelby salta a la gran pantalla en el regreso final de Peaky Blinders

Guillermo Garrido

Birmingham (Reino Unido), 2 mar (EFE). Trece años después de la primera aparición en la televisión de Tommy Shelby (Cillian Murphy), con su boina azul pardo y cuchillas escondidas en la nuca, el clan de los Blinders regresa para su última gran batalla en ‘Peaky Blinders: The Inmortal Man’, una historia que se desarrolla en 1940, entre el caos y los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial en Birmingham.

Esta vez será en una película, ya no una serie, que se estrenará el 20 de marzo en Netflix y el viernes próximo en unas pocas salas de cine. El elenco se prestó hoy a preguntas de los periodistas en la alfombra roja donde se estrenó el filme por todo lo alto en el Reino Unido.

El temido gangster Shelby se ve obligado a regresar de su retiro para afrontar la maldición que le persigue, librar su propias guerras internas y adentrarse además en la Segunda Guerra Mundial, donde combate a los nazis al lado de su hijo Duke (Barry Keoghan) quien sigue sus pasos.

«Sólo quería ponerle un broche de oro a una serie de la que estoy muy orgulloso», confesó Cillian Murphy a EFE en la presentación mundial de la cinta en Birmingham, ciudad que vio nacer al clan de los Shelby.

«Ha sido un privilegio crecer junto a él (su personaje), un privilegio. Estoy muy orgulloso de la película», afirmó un radiante Murphy, tras más de una década encarnando al icónico personaje birminghense o ‘brummie’ en el dialecto local.

En esta ocasión Tom Harper y Steven Knight, director y guionista respectivamente presentan un convulso momento para los ‘Brummies’, sometidos a intensos bombardeos de la Alemania Nazi, el conocido como ‘Blitz de Birmingham’.

En esa ciudad combativa, la nueva generación de los Blinders está ahora liderada por Duke, el primogénito de Tommy, que usa la mano dura como antaño su padre.

«Esta historia trata sobre el regreso del rey, sobre un hombre que se esconde de la sociedad y que después es sumergido poco a poco en ella para hacer lo que mejor se le da a Tommy Shelby», afirma el director Harper a EFE.

«Siempre quise terminar esta historia con una película, pero también una cinta que estuviera ambientada en la Segunda Guerra Mundial», declaró Knight.

Shelby tentado por los fascistas británicos

Ante la ausencia de su padre y con la misma ambición que él, Duke es tentado en secreto por Beckett, un simpatizante británico fascista encarnado por Tim Roth, para cometer un acto de traición contra el Reino Unido que ayude a los Nazis a cambiar el devenir de la guerra.

«Creo que algunas personas podrán ver cosas que pasan en la película que están sucediendo en nuestros días, estoy seguro de que eso sucederá», afirmó el británico Roth a EFE.

El actor además confesó que no había visto la serie antes de encarnar a su personaje: «Cuando me llamó Cillian tuve que tomar una decisión… he hecho la película, lo cual ha sido increíblemente divertido, y será ahora cuando veré la serie», afirmó.

Otra de las caras nuevas a este cierre con broche de oro que Steven Knight ha querido dar al universo Blinder es Kaulo, hija de un clan gitano con alma de pitonisa. El personaje lo interpreta la actriz sueca Rebecca Ferguson.

«Sólo leyendo el guión me di cuenta de lo complejo que es este personaje. Aparece con una agenda en un momento en el que Tommy es muy vulnerable (…) en este caso está hecho con amor y autenticidad, pero ella tiene un propósito»,expresó Ferguson.

En la alfombra roja no podían faltar icónicos escuderos de Tommy sin los cuales la familia probablemente no hubiera salido adelante: Curly -Ian Peck-, Charlie -Ned Dennehy- o Jhony Doggs, -Packy Lee.

“No sé cómo he podido sobrevivir a la maldición, honestamente no lo sé, creo que le tienes que preguntar a Knight, incluso me lo pregunto yo mismo, cómo he escapado a la maldición y sigo vivo en esta maravillosa historia.”, aseguró con una sonrisa Lee.

«Trabajamos codo a codo para asegurarnos de que conseguimos el objetivo (…) que los fans tengan una película que van a disfrutar y apreciar por muchos, muchos años”, por orden de los Peaky Blinders. EFE

