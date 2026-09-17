Pescadores franceses bloquean puertos por el precio de la gasolina

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Pescadores bloquearon este jueves la entrada a dos puertos y a un depósito de combustible en el sur de Francia en protesta por el aumento de los precios del carburante vinculado a la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Las acciones a lo largo de la costa mediterránea para impedir el acceso a los puertos de Niza y Sète, y a un depósito en Frontignan, se producen mientras los precios de la gasolina en las estaciones francesas se acercan a un máximo histórico.

El precio del diésel, el carburante más utilizado en el país, superó el jueves los 2,37 euros por litro (2,72 dólares), quedándose justo por debajo de su récord de 2,38, según un análisis de AFP a partir de datos del gobierno.

«Realmente estamos hartos», declaró a la AFP en Niza el pescador Tony Dalmasso, que participaba en la protesta.

«El precio del diésel fue simplemente la gota que colmó el vaso», abundó Pierre Palumbo en Frontignan, tras mencionar otras preocupaciones clave, como los límites de captura del atún rojo y las nuevas normas para la pesca de anguilas.

Luego de más de seis horas de reunión, la ministra de Pesca, Catherine Chabaud, anunció que los pescadores se comprometieron «a levantar los bloqueos», a cambio de que las ayudas que reciban sigan la variación de precios.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, habia dicho el miércoles que el gobierno aumentaría al máximo autorizado por las normas de la Unión Europea (UE) las subvenciones al carburante para el sector pesquero, pero la medida no había logrado apaciguar la ira.

El precio del crudo se disparó alrededor de 20% este mes, mientras Estados Unidos e Irán siguen enfrentados y Arabia Saudita se ve obligado a cerrar un oleoducto clave mientras combate a los hutíes en Yemen.

Francia enfrentará en 2027 un año electoral que podrá fin a la presidencia del centroderechista Emmanuel Macron. El gobierno señala el conflicto entre Estados Unidos e Irán como principal responsable del aumento del oro negro.

El presidente convocó el viernes una reunión con los líderes de los principales partidos o con sus candidatos a la presidencia para abordar las «consecuencias en Francia en materia de seguridad y energía» del «rápido deterioro» de la situación internacional.

En 2018, un aumento previsto del impuesto sobre el combustible desencadenó meses de protestas de los «chalecos amarillos» durante el primer mandato de Macron.

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