Petro aborda el desinterés juvenil por la política en ‘stream’ con el colombiano Westcol

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Bogotá, 26 mar (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este jueves que el desinterés de los jóvenes por la política está ligado, en parte, «al miedo y a la violencia histórica contra quienes se han involucrado en ella», durante una transmisión en vivo con el ‘streamer’ Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol.

«Creo que hacer política, y sobre todo política no dominante, es muy peligroso», afirmó el mandatario al responder a preguntas del creador de contenido sobre el rechazo que percibe entre sus seguidores -en su mayoría jóvenes- hacia estos temas.

Westcol planteó que, al abordar asuntos políticos en sus transmisiones, su audiencia suele reaccionar con incomodidad: «Cuando yo hablo de política en ‘streaming’, todos se asustan (…) me dicen: ‘No hable de política, no se meta en eso'», señaló.

Petro vinculó esa reacción con experiencias del pasado: «Yo viví eso. Todos mis amigos prácticamente están muertos (…) había un alto nivel de represión sobre todo a los jóvenes», dijo, al recordar episodios de persecución política durante su juventud cuando militó en la guerrilla del M-19.

La conversación hizo parte de una transmisión en vivo realizada desde la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, que reunió a más de 700.000 espectadores en directo.

Durante el encuentro, el mandatario mostró al ‘streamer’ distintos espacios del palacio presidencial, incluidos lugares adaptados para rendir homenaje al nobel colombiano Gabriel García Márquez.

En otro momento, ambos tomaron asiento en una mesa de reuniones en la que, según explicó Petro, han estado líderes internacionales como el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quienes estuvieron la semana pasada en Bogotá para asistir a una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Al ser preguntado sobre a quién le gustaría invitar, el mandatario mencionó al presidente estadounidense, Donald Trump, con quien se reunió el pasado 3 de febrero en la Casa Blanca y a quien extendió personalmente una invitación para que visite la ciudad caribeña de Cartagena de Indias.

La transmisión también incluyó momentos distendidos, como un escenario hipotético planteado por Westcol en el que Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez debían colaborar para sobrevivir en una isla pese a estar en las antípodas políticas e ideológicas.

«¿Usted trabajaría con él?», preguntó el ‘streamer’, a lo que Petro respondió: «Ah, pues claro (…) si estamos en una isla sola, le va a tocar». EFE

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