Petro asegura que la lista de sancionados de EEUU sólo sirve para «perseguir oposiciones»

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Bogotá, 4 abr (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este sábado que el listado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, en el que él fue incluido el año pasado, sólo sirve para «perseguir oposiciones políticas».

«La OFAC solo sirve para perseguir oposiciones políticas y domesticarlas en el mundo. Es un sistema aberrante de control político. Sin diferenciación política en la humanidad, la humanidad perece», expresó Petro en la red social X.

El presidente colombiano fue incluido en octubre del año pasado en el listado de la OFAC, también conocido como ‘Lista Clinton’, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, lo acusara de ser un «líder del narcotráfico».

«La extrema derecha no entiende que la base diversa de la humanidad es su riqueza y que no debe eliminarse porque entonces no hay humanidad. Por ello (es) tan necesaria una gobernanza global democrática», señaló Petro este sábado sobre el trabajo de la OFAC.

Para el presidente colombiano, la lista de la OFAC «ya no es un arma contra el narcotráfico» porque «el narcotráfico se burla de ella».

El miércoles pasado, la OFAC sacó a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, de su lista de individuos sancionados, en la que había sido incluida en 2018.

La medida es el último paso en el deshielo de las relaciones entre Washington y Caracas, tras la captura por parte de EE.UU. de Nicolás Maduro, que enfrenta en Nueva York un juicio por narcotráfico.

Relación tensa

La relación bilateral entre Bogotá y Washington atraviesa tensiones desde enero de 2025, cuando el inicio del segundo mandato de Donald Trump dio paso a una etapa de fuertes diferencias con el Gobierno colombiano.

La primera gran crisis se produjo ese mes, cuando Petro se negó a recibir vuelos militares estadounidenses con ciudadanos colombianos deportados al considerar que eran trasladados en condiciones inhumanas. En respuesta, Trump amenazó con imponer aranceles y sanciones económicas contra Colombia.

Las discrepancias continuaron en los meses siguientes, especialmente por el enfoque de la lucha antidrogas, lo que derivó en que la administración estadounidense retirara a Colombia el certificado de país colaborador en el combate contra el narcotráfico y en la imposición de sanciones contra funcionarios colombianos, incluido el propio jefe de Estado.

La tensión en la relación disminuyó después de una llamada que mantuvieron Petro y Trump a principios de enero, que dio paso a reuniones de alto nivel entre funcionarios de ambos Gobiernos y al encuentro de ambos mandatarios el 3 de febrero. EFE

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