Petro convoca movilizaciones el 20 de julio en defensa de reformas sociales de su gobierno

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Bogotá, 5 jul (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó este domingo a una jornada de movilizaciones para el próximo 20 de julio, Día de la Independencia, con el fin de defender las reformas sociales impulsadas durante su Gobierno y anunció que ese día hará su despedida pública como jefe de Estado.

«20 de julio día de movilización general para gritar independencia y la permanencia de las reformas sociales», escribió Petro en su cuenta de X.

El mandatario aseguró que la convocatoria se da luego de un acto celebrado este domingo en Cali, donde, según dijo, el senador Iván Cepeda, derrotado por De la Espriella en la segunda vuelta, «empieza a organizar la resistencia».

«Vamos antes que nada, por la defensa de las reformas sociales que el pueblo logró», agregó.

Petro también invitó a los ciudadanos a acompañar el desfile militar del Día de la Independencia y, posteriormente, asistir a un acto en el que pronunciará su despedida como presidente.

«No lo haremos el 6 ni el 7 de agosto, es fecha trágica. Lo haremos el 20 de julio en todas las plazas públicas de Colombia», afirmó, sin explicar a qué se refería con dicha calificación.

El jefe de Estado señaló que espera participar en las localidades bogotanas de Bosa y Ciudad Bolívar, e invitó a los asistentes a acudir «con las banderas de Colombia limpias y alegres».

La convocatoria se conoce en medio de la transición hacia el Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, que asumirá el poder el próximo 7 de agosto, y tras los llamados del senador Iván Cepeda a organizar una «desobediencia civil» frente a la nueva Administración. EFE

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