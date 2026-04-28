Petro cuestiona que el capitalismo se pueda adaptar «a un modo de energía no fósil»

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Santa Marta (Colombia), 28 abr (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó este martes que el capitalismo se pueda adaptar «a un modo de energía no fósil» e invitó a los asistentes de la primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, en Santa Marta, a reflexionar sobre el tema.

«Llegará un momento en el que el poder detendrá de tal manera la velocidad de la transición con tal de ampliar las ganancias del petróleo y el carbón (…) El planteamiento que hay que hacer es si el capitalismo puede adaptarse a un modo de energía no fósil» expresó el mandatario, que participó en el segmento de alto nivel de la cumbre celebrada en esa ciudad caribeña.

A renglón seguido, Petro agregó: «Esta pregunta no la contesto aquí, la dejó porque debe ser parte de una reflexión».

Entre los asistentes a esta reunión, organizada por Colombia y Países Bajos, hay representantes gubernamentales de al menos 56 naciones, así como académicos, parlamentarios, sindicatos, indígenas, afrodescendientes, ONG, sociedad civil organizada, juventudes, campesinos, parlamentarios, sector privado y banca multilateral.

En Santa Marta, las partes dialogan sobre acciones concretas para poner en marcha mecanismos financieros, fiscales, regulatorios y de cooperación internacional que permitan implementar la transición energética.

En es sentido, el mandatario colombiano hizo un llamado «a la unidad de pueblos, no solo de Estados» para hacer efectiva la transición energética.

«La unidad de estados fracasó en las COP y en la ONU, porque han caído en la impotencia para resolver la guerra y esta crisis climática. La COP30 es una demostración de lo último, las guerras que vemos, una demostración de lo primero», añadió Petro.

En el segmento de alto nivel, además del mandatario colombiano, participaron la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Sara Aagesen, y el comisario europeo de Clima, Cero Neto y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra. EFE

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