Petro dice que con Cuba hay que «hablar» y que el «bloqueo es genocidio»

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Barcelona (España), 17 abr (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este viernes que con Cuba hay que «hablar» y que el bloqueo estadounidense sobre la isla es «genocidio», porque conlleva «matar a un pueblo de hambre».

«El bloqueo es genocidio, matar a un pueblo de hambre, eso debería ser extirpado de la historia de la humanidad», dijo Petro durante una entrevista en ‘Los Desayunos’ de RTVE y EFE.

El mandatario dijo que Estados Unidos «piensa ir a atacar con misiles, imponerse» en Cuba, en referencia a las amenazas de Trump de hacerse con la isla por la fuerza y, a su juicio, «no deberían hacerlo».

«¿Entonces qué hay que hacer con Cuba? Hablar», comentó a continuación.

«Cuba es diferente a Venezuela» y eso Estados Unidos no lo ve, porque la isla «vivió una revolución profunda, una de verdad», argumentó el mandatario.

Por eso, en Cuba hace falta «diálogo y también democracia, pero una democracia popular, no la que se cree que es Washington», agregó.

Petro está de visita en España para participar en un foro de líderes progresistas en Barcelona en el que también intervendrán, entre otros, los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, y de Uruguay, Yamandú Orsi . EFE

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