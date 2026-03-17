Petro dice que hay 27 cuerpos calcinados por bombardeos de Ecuador en frontera colombiana

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Bogotá, 17 mar (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que los bombardeos de Ecuador en la frontera con Colombia dejan «27 cuerpos calcinados» y afirmó que la explicación sobre los ataques «no es creíble», en aparente referencia a la declaración que dio esta mañana el presidente de ese país, Daniel Noboa.

«Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales», escribió Petro en X.

El mandatario también indicó que los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador «no parecen ser ni de los grupos armados» porque no tienen aviones, ni de la fuerza pública de Colombia porque él «no ha dado esa orden». EFE

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