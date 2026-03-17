Petro dice que hay 27 cuerpos calcinados por bombardeos de Ecuador en frontera colombiana

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Bogotá, 17 mar (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que los bombardeos de Ecuador en la frontera con Colombia dejan «27 cuerpos calcinados» y afirmó que la explicación sobre los ataques «no es creíble», en aparente referencia a la declaración del presidente de ese país, Daniel Noboa.

«Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias, muchas de ellas han decidido pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales», escribió Petro en X.

El mandatario también indicó que los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador «no parecen ser ni de los grupos armados» porque no tienen aviones, ni de la fuerza pública de Colombia porque él «no ha dado esa orden».

Las afirmaciones de Petro se producen un día después de que denunciara que Colombia está siendo bombardeada desde Ecuador, tras el hallazgo de una bomba «tirada desde un avión» en las inmediaciones de la frontera común.

«Ha aparecido una bomba tirada desde un avión (…) ratificando un poco mi sospecha, pero hay que investigar bien», expresó Petro el lunes por la noche durante un consejo de ministros, en el que también aseguró que «van muchos estallidos» en esa zona.

Desde Ecuador, el presidente Daniel Noboa rechazó este martes las acusaciones y aseguró que las operaciones militares contra el crimen organizado, apoyadas por Estados Unidos, se desarrollan exclusivamente dentro de su territorio.

«Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo», afirmó Noboa en redes sociales, donde explicó que los bombardeos hacen parte de ofensivas contra grupos del crimen organizado y la minería ilegal.

El mandatario ecuatoriano señaló que estas acciones se realizan con apoyo de la «cooperación internacional» y que están dirigidas contra bandas criminales, muchas de ellas de origen colombiano.

Medios colombianos han divulgado este martes imágenes de un artefacto explosivo hallado en zona rural de Jardines de Sucumbíos, en la frontera entre ambos países, que presuntamente habría sido lanzado desde el aire.

Las fotografías muestran un proyectil metálico de gran tamaño, con evidente deterioro, localizado entre vegetación, lo que, según esas versiones, apuntaría al uso de munición aérea en el área.

Esta nueva controversia ocurre en medio de un deterioro de las relaciones entre Bogotá y Quito, marcado por una guerra comercial iniciada en enero por el presidente de Ecuador, que impuso una «tasa de seguridad» del 30 % a productos colombianos, posteriormente elevada al 50 %.

Colombia respondió con aranceles a decenas de productos y suspendió el suministro de electricidad a Ecuador, mientras que el país andino aumentó el costo del transporte de crudo colombiano por sus oleoductos.

En paralelo, Ecuador ha intensificado su ofensiva contra el crimen organizado, que incluye bombardeos contra campamentos y enclaves ilegales en zonas cercanas a la frontera con Colombia y Perú. EFE

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