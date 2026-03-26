Petro insiste en que la antigüedad del avión militar accidentado pudo causar el siniestro

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Bogotá, 25 mar (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insistió este miércoles, sin prueba alguna, en que la antigüedad del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) que se accidentó el lunes en Puerto Leguízamo, departamento del Putumayo, y dejó 69 muertos y 57 heridos, pudo haber sido la causa del siniestro, hipótesis que es motivo de controversia en el país.

El mandatario se mostró en desacuerdo con la explicación técnica que dio el martes en un consejo de ministros el comandante de la FAC, general Carlos Fernando Silva, quien dijo que la aeronave, con 43 años de servicio y donada a Colombia en 2020 por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, «todavía estaba en condiciones de volar unas 20.000 horas más», lo que con una media de 500 horas anuales daría una vida útil de otros 40 años.

«No existe un avión con vida útil de un siglo. Punto. Nadie es tan irresponsable como para pensar eso», escribió este miércoles el mandatario en la red social X.

En otro mensaje, Petro reiteró que no está de acuerdo «ni con la interpretación ni con las explicaciones» que dio el general Silva y anunció que pedirá el listado de oficiales y funcionarios públicos que tienen responsabilidad en la adquisición y mantenimiento de las aeronaves.

El Comando General de las Fuerzas Militares confirmó el martes las 69 víctimas mortales del siniestro aéreo, considerado el más grave de la aviación militar del país. Según el balance oficial, 61 de los fallecidos eran militares del Ejército, seis pertenecían a la FAC y dos a la Policía.

Petro, que ha cuestionado desde el momento del accidente la antigüedad de la aeronave, a la que consideró una «chatarra», señaló desde el lunes a ese factor como posible causa del siniestro, sin que hasta ahora se hayan presentado evidencias concluyentes pues la investigación está en curso.

El presidente insistió en que «la vejez del avión», que fue recibido por el anterior Gobierno, al que ha intentado responsabilizar del accidente, sería la causa por la que se precipitó a tierra al despegar de Puerto Leguízamo, en la amazonía colombiana.

«La experiencia de la tripulación que iba en el avión, duplicada en número, es inmensa y reduce la probabilidad del error humano. No hay señal alguna de ataque. No era un problema de la pista. Entonces concluyen que no se sabe la causa», escribió.

A renglón seguido, añadió: «La respuesta correcta es: aumenta la probabilidad de vejez del avión».

Respuestas a la versión del mandatario

Las afirmaciones de Petro han causado una nueva polémica con expertos, políticos y académicos por la insistencia del mandatario en dar conclusiones antes de que haya una investigación del accidente.

«Las causas de un accidente aéreo se definen con una cuidadosa investigación técnica; no son un asunto de opinión», manifestó en X el académico Moisés Wasserman.

Por su parte el economista Juan Daniel Oviedo, compañero de fórmula de la candidata presidencial Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, afirmó que en un momento de duelo nacional como este, «el deber es claro: cuidar la vida, esclarecer lo ocurrido con rigor y actuar con responsabilidad, cuidando la unidad del país». EFE

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