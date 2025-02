Petro pide a Ecopetrol vender sus operaciones de ‘fracking’ en Estados Unidos

Bogotá, 4 feb (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió este martes a la petrolera estatal Ecopetrol vender sus operaciones de ‘fracking’ en EE.UU., un día después de que esta empresa anunciara un acuerdo con Occidental Petroleum (OXY) para ampliar su operación con esta técnica en la cuenca del Permian.

«Estamos contra el ‘fracking’ porque es la muerte de la naturaleza y la muerte de la humanidad. Quiero que se venda esa operación para invertirla en energías limpias. Que se discuta técnicamente, económicamente, pero no puede ser que nosotros estemos por la muerte y no por la vida», manifestó el presidente durante un consejo de ministros.

El acuerdo de Ecopetrol y OXY incluye la perforación de 34 pozos de desarrollo este año y el próximo y es una extensión del Plan de Desarrollo del Midland en la cuenca del Permian, ubicada en parte de los estados de Texas y Nuevo México.

Esta es una de las áreas con mayores reservas de hidrocarburos del mundo.

Ecopetrol detalló en un comunicado el lunes que dicho plan, suscrito en 2019, incluye inversiones por más de 880 millones de dólares para la perforación de 91 pozos en las subcuencas de Midland y Delaware.

«No hay más camino para la humanidad que detener el capital fósil (…) Se está incumpliendo porque los petroleros nos están ganando la partida, porque les tenemos miedo. Yo no les tengo miedo», señaló Petro.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, afirmó en una entrevista con EFE en septiembre de 2023 que si bien el ‘fracking’ está descartado en Colombia, la empresa la utiliza en el Permian por las condiciones geológicas.

«Las condiciones geológicas de nuestros territorios no son las mismas de la zona en la que hoy tenemos el negocio de hidrocarburos no convencionales, la explotación de este recurso en el Permian, por eso respetaremos y acataremos esa restricción legal para desarrollar proyectos de yacimientos no convencionales en el país», manifestó entonces.

El ‘fracking’ ha sido un asunto polémico durante los últimos años en Colombia, especialmente después de que el expresidente Iván Duque prometió que no se llevaría a cabo esta técnica en el país pero su Gobierno avaló los pilotos para evaluar los impactos sociales y ambientales para desarrollar la fracturación en el futuro. EFE

