Petro propone recoger dos millones de firmas para impulsar una constituyente en Colombia

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso el viernes a los colombianos recoger dos millones de firmas para impulsar una asamblea nacional constituyente que reforme la carta magna en lo que se refiere a temas sociales y lucha anticorrupción.

En campaña, Petro prometió que no iba a cambiar la Constitución de 1991. Sin embargo, el mandatario izquierdista fue cambiando el discurso tras de ser elegido en 2022.

Sus llamados a una constituyente han sido frecuentes a lo largo de su gobierno, especialmente ante la falta de aprobación de sus propuestas en el Congreso.

A puertas de terminar su mandato, Petro planteó que el pedido de constituyente se realice a través de una iniciativa popular que recoja dos millones de firmas válidas y las presente ante el nuevo Congreso, que debe instalarse el 20 de julio.

«El Congreso tendrá que tomar la decisión de aceptar el mandato del pueblo», dijo Petro en un discurso desde Medellín, bastión de la derecha en Colombia.

El gobernante habló ante miles de personas que se concentraron para conmemorar el Día del Trabajo.

«El próximo gobierno tendrá que tener la obligación de promulgar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y entonces nos veremos», agregó el mandatario.

Petro propuso que las reformas a la Constitución se concentren en derechos y endurecer la lucha contra la corrupción en el sistema político.

Colombia elegirá un nuevo mandatario en las presidenciales del 31 de mayo en medio de una ola de violencia. Las encuestas ubican como favorito al senador izquierdista Iván Cepeda, seguido del abogado de derecha Abelardo de la Espriella y la senadora opositora Paloma Valencia.

pld/mvl