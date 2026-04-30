Petrolera francesa TotalEnergies «a punto de» firmar un acuerdo con PDVSA

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Austin (EE.UU.), 30 abr (EFE).- La petrolera francesa TotalEnergies está «a punto de» firmar un acuerdo con PDVSA, la estatal petrolera venezolana, para comerciar crudo del país y exportarlo a una de sus refinerías en Texas.

«Hemos avanzado en las negociaciones y estamos a punto de firmar algunos contratos comerciales con Venezuela», señaló Jean Pierre Sbraire, director financiero de la empresa, durante una llamada de resultados el miércoles.

TotalEnergies, agregó el ejecutivo, está desarrollando un «esquema de comercialización» en torno a los flujos desde Venezuela hacia la costa del golfo de México, al sur de Estados Unidos.

«Parte» del crudo pesado que la petrolera compre de PDVSA, señaló, irá a parar a su refinería de Port Arthur, a las afueras de Houston, con capacidad para procesar unos 238.000 barriles diarios.

El adelanto de un acuerdo entre TotalEnergies y PDVSA llega semanas después de que la petrolera Chevron firmara también un convenio con PDVSA para expandir la producción petrolera en el país suramericano.

Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas, durante una intervención miliar de EE.UU., la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el poder, con el aval de Washington.

Desde entonces, el Gobierno de Donald Trump ha ido levantando paulatinamente las fuertes sanciones económicas que había impuesto a Venezuela y, paralelamente, Caracas ha ido aprobando una serie de medidas de apertura económica al sector privado, especialmente en la industria petrolera.

En el mes de marzo, Venezuela incrementó su producción de crudo a más de un millón de barriles diarios, según medios especializados. EFE

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