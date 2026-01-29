Petrolera rusa Lukoil acuerda con Carlyle la venta de sus activos sancionados por EE.UU.

Moscú, 29 ene (EFE).- La petrolera rusa Lukoil, sancionada hace tres meses por Estados Unidos, llegó a un acuerdo con la compañía estadounidense Carlyle para la venta de sus activos extranjeros, excepto los proyectos en Kazajistán, informó este jueves la propia empresa.

«Lukoil anuncia la firma de un acuerdo con la empresa de inversión estadounidense Carlyle para la venta de Lukoil International GmbH», reza un comunicado en la web de la petrolera.

Lukoil International GmbH es una filial de PJSC Lukoil, propietaria de los activos internacionales de todo el grupo petrolero.

«Esta transacción no incluye los activos en la República de Kazajistán, que seguirán siendo propiedad del grupo Lukoil y continuarán operando con la licencia correspondiente», añadieron.

El acuerdo está sujeto a una serie de prerrequisitos, como la aprobación de ciertas normas regulatorias, incluida la autorización para la transacción por parte de Carlyle, que tiene que aprobar la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

De todos modos, Lukoil asegura que «continúa negociaciones con otros compradores potenciales» y a finales de noviembre ya desmintió los rumores sobre un acuerdo con Ramoco Fuels.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también rechazó una oferta de compra por parte de Gunvor, que trataba de adquirir el 100 % de Lukoil International GmbH, por ser una «marioneta del Kremlin».

La empresa admite abiertamente que la venta de sus activos está motivada por la introducción de sanciones «por parte de ciertos Estados contra PJSC Lukoil y sus filiales» y en el momento del anuncio de las medidas restrictivas comenzó a negociar la venta de sus propiedades sancionadas, que se estiman en hasta 22.000 millones de dólares.

Lukoil rebajó sus dividendos en noviembre al momento de entrar las sanciones estadounidenses, que también se dirigían contra la petrolera estatal Rosneft, aunque luego fueron aplazadas al 13 de diciembre por parte del Departamento del Tesoro de EE.UU. por petición de la propia empresa.

Bulgaria, que adquirió los activos de la petrolera rusa en el país, recibió también una prórroga hasta el 29 de abril.

Mientras tanto, la filial finlandesa de la petrolera rusa, Teboil, anunció que simplemente podría cesar las operaciones de su cadena de gasolineras.

Según el sitio web de la compañía, LUKOIL participa en proyectos en Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán, Irak, Egipto, Camerún, Nigeria, Ghana, México, Emiratos Árabes Unidos y la República del Congo.

La empresa posee refinerías en Bulgaria, Rumanía y los Países Bajos, así como una red de aproximadamente 2.500 gasolineras en 19 países.

En Kazajistán, Lukoil tiene una participación del 5 % en la petrolera Tengizchevroil, donde también está Chevron (50 % de participación), ExxonMobil (25 %) y KazMunayGaz (20 %).

Según las agencias de análisis financiero, el beneficio neto de la petrolera ascendió a 287.000 millones de rublos, la mitad que el año anterior.

La semana pasada el Ministerio de Finanzas ruso admitió que las exportaciones de petróleo y gas ruso cayeron un 23,8 % en 2025.

El 90 % del petróleo exportado lo recibieron «países amistosos» de Rusia, como informó más adelante el vice primer ministro, Alexandr Nóvak.

Según Estados Unidos, estas últimas sanciones habrían reducido en alrededor de un 25 % los ingresos rusos, mientras que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habló de 5.000 millones de dólares mensuales en pérdidas.EFE

