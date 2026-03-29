Petroquímica iraní es blanco de un ataque, aunque sin liberación de sustancias peligrosas

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Redacción Internacional, 30 mar (EFE).- Una petroquímica ubicada en el noroeste de Irán fue blanco de un ataque la madrugada de este lunes, aunque las primeras informaciones indican que no se presentó una liberación de sustancias peligrosas.

Según la agencia iraní Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria, «el ataque estadounidense-sionista» contra la petroquímica, ubicada en Tabriz, no produjo daños y la situación está «bajo control».

«La situación está bajo control. Las fuerzas de rescate y operativas están presentes en el lugar y no se han liberado sustancias peligrosas, tóxicas ni contaminantes. La población no debe preocuparse», agregó el reporte.

La información del ataque a la petroquímica de Tabriz se conoció poco después de que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmara que la planta de producción de agua pesada de Jonbad, en el noreste de Irán, sufrió «graves daños y ya no está operativa» tras haber sido bombardeada el pasado viernes por Israel.

Según el más reciente balance de la Media Luna Roja iraní, más de 93.000 instalaciones civiles, entre ellas 600 escuelas y 295 centros sanitarios, han resultado dañadas en Irán desde el inicio de la ofensiva coordinada de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero contra el país persa. EFE

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