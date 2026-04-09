PIB de EEUU creció 0,1 % en el último trimestre de 2025, una décima menos de lo estimado

1 minuto

Washington, 9 abr (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos creció un 0,1 % en el cuarto trimestre de 2025 con respecto al tercero, mientras que la economía estadounidense se expandió un 0,5 % a ritmo anualizado en ese periodo, una y dos décimas menos, respectivamente, que en la segunda estimación publicada en marzo.

Según datos dados a conocer este jueves por el Buró de Análisis Económico (BEA), el PIB estadounidense creció en conjunto un 2,1 % en 2025, el mismo nivel que en el estimado anterior y una moderación frente al incremento del 2,8 % de 2024. EFE

ygg/lss