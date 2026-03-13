PIB de EEUU creció 0,2 % en el último trimestre de 2025, dos décimas menos de lo estimado

2 minutos

Washington, 13 mar (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos creció un 0,2 % en el cuarto trimestre de 2025 con respecto al tercero, mientras que la economía estadounidense se expandió un 0,7 % a ritmo anualizado, dos y siete décimas menos, respectivamente, que en la primera estimación publicada en febrero.

Según datos dados a conocer este viernes por el Buró de Análisis Económico (BEA), el PIB estadounidense creció en conjunto un 2,1 % en 2025, una décima menos que en el estimado anterior y una moderación frente al incremento del 2,8 % de 2024.

Estas cifras, publicadas con retraso por el BEA debido al cierre del Gobierno federal que paralizó a la Administración estadounidense entre octubre y noviembre pasados, quedaron por debajo de las estimaciones en tasa anualizada de los analistas, que preveían una expansión trimestral anualizada cercana al 3 %.

La caída en los datos en el dato anualizado trimestral está muy por debajo a lo que esperaban los analistas y los mercados y refleja revisiones a la baja en las inversiones, cuyo crecimiento disminuyó cinco décimas hasta quedar en el 3,3 %, y en el gasto de consumo, que bajó cuatro décimas a un 2 %, así como una reducción de las exportaciones.

La desaceleración del PIB estadounidense en el cuarto trimestre reflejó un decrecimiento del 5,8% en el gasto público, frente al 5,1% estimado inicialmente, y una caída aguda en el índice de exportaciones, que pasó de disminuir un 0,9 % en el primer estimado a registrar una bajada de un 3,3 % según el dato revisado de hoy.

Las importaciones, que se restan al cálculo del PIB, disminuyeron un 1,1 %, desde un 1,3 % inicial.

Ligado al cierre del Gobierno federal, el gasto en defensa se redujo en un 10,7 % (10,8 % en el primer estimado) en el último trimestre del 2025, mientras que el gasto federal también cayó en un 16,7 %, una décima más de caída según el dato anterior.

El PIB, junto a la inflación y los datos de empleo, son indicadores clave para la Reserva Federal (Fed) en sus decisiones de política monetaria cuando se reúna los próximos 17 y 18 de marzo. EFE

