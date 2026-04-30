Piden prisión por una estafa al príncipe Lorenzo que sirvió para pagar copas en Marbella

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Bruselas, 30 abr (EFE).- La fiscalía pidió este jueves penas de prisión de hasta 15 meses contra los autores de un delito de fraude informático y de blanqueo de dinero que afectó al príncipe Lorenzo de los belgas y a su esposa, la princesa Claire, a quienes estafaron 17.000 euros que, en parte, fueron utilizados para pagar copas en una discoteca de Marbella.

Los hechos ocurrieron el 23 de diciembre de 2021, cuando la princesa Claire recibió un mensaje de texto de Card Stop informándole de que debía bloquear su tarjeta bancaria.

La esposa del príncipe Lorenzo, que había extraviado una tarjeta días antes, dio credibilidad a esa advertencia, explicó la agencia Belga.

Tras hacer clic en el mensaje, fue redirigida a una página web fraudulenta y siguió varios pasos para identificarse. Poco después se dio cuenta de que se trataba de un engaño y cerró el portal pero ya era demasiado tarde.

Su banco confirmó posteriormente que había sido víctima de fraude informático, que permitió a los autores sustraer más de 17.000 euros, tanto de la cuenta personal de la princesa como de otras sobre las que tenía poder notarial.

La investigación reveló que el dinero robado fue transferido a varias cuentas belgas entre el 1 y el 4 de enero de 2022 y que parte del botín se utilizó para pagar bebidas en una discoteca de Marbella y en la tienda Fnac de la misma localidad.

Gracias a una exhaustiva investigación, los investigadores lograron identificar a cinco sospechosos que hoy comparecieron ante el tribunal penal de Lovaina acusados ​​de fraude informático y blanqueo de capitales.

La fiscalía solicitó una pena de 15 meses de prisión para la persona considerada el cerebro del fraude, mientras que para los otros cuatro solicitó 12 meses de prisión.

El proceso continuará el próximo 28 de septiembre. EFE

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