Pilar Requena: la respuesta a la extrema derecha es escuchar a la gente y pisar el barro

3 minutos

Madrid, 14 jul (EFE).- La periodista Pilar Requena cree que la respuesta al auge de la extrema derecha es escuchar a la gente que se siente maltratada y «pisar el barro» para darle respuestas, y evitar que los fascistas pesquen entre el desencanto.

«Lo que tienes que hacer es escuchar a la gente, es volver a pisar barro, que es donde ellos realmente están pescando peces, ellos están pescando» entre gente que «ideológicamente no son de extrema derecha» dijo en una entrevista con EFE Requena, autora de ‘Populismo Pardo’ (2025, Catarata).

En el libro disecciona el resurgimiento del nazismo en Alemania y las razones detrás de este fenómeno, particularmente tras la reunificación del país, un proceso que fue «un éxito a nivel político y económico», pero en el que «faltó calor humano», dice Requena.

«El problema del surgimiento del fascismo es un problema humano; más allá de los elementos históricos que se producen, con ese mismo poso histórico, si hubiera habido, no sé cómo llamarle, más cuidado del proceso, no hubiese pasado», indicó.

En el libro, habla sobre sus conversaciones al respecto con el fallecido Wolfgang Schäuble, ministro de Finanzas de 2009 a 2017. «Al principio me lo negó, en el año 2000; en el 2005, cuando volvemos al tema, me dice, es verdad que no pusimos corazón en la unificación. Le dije no, y seguís sin ponerlo, porque el problema sigue ahí», dice.

Requena disecciona la raíz del problema de la violencia neonazi en la Alemania Oriental, donde la falta de revisión histórica del nazismo y el relato de la victoria soviética como solución definitiva al problema propiciaron que con el salto a una nueva Alemania resurgieran los fantasmas.

«Es que no solo ha sido un totalitarismo, han sido dos, o sea, ellos pasan del totalitarismo nazi al totalitarismo comunista», recuerda, y agrega: «tampoco nos engañemos, la unificación se hizo como se hizo y rápido porque los ciudadanos del este pedían esa unificación rápida».

La periodista recordó los episodios de violencia neonazi que surgieron entonces, un fenómeno que se cobró la vida de un centenar de personas pero que se termina atajando con la movilización de la sociedad en el país, si bien este control se empezó a relajar a partir de 2005-2010, cuando, en su opinión, «se bajó la guardia».

Cree que contra el fascismo se puede articular una respuesta nacional y europea, y en ese sentido destaca que Alemania puede ser una referencia.

«Primero tiene que trabajar cada uno en su patio. Yo creo que además, si Alemania lo hace bien, puede ser ejemplo para los demás y Alemania tiene mecanismos que no tenemos los demás y por eso tienen que hacerlo sí o sí», dijo, enumerando los «mecanismos constitucionales» y el consenso de partidos.

«Se juntan los grandes partidos y la suma da lo que da. Y se acabó y no se discute. Se ponen todos juntos a remar en la misma dirección y ya no solo los que van a gobernar, sino incluso los Verdes y si me apuras, incluso los Linke para decir, estos señores no se les puede dar más», afirmó.

Cree que el canciller, Friedrich Merz, «aprendió la elección en enero», cuando votó junto a Alternativa por Alemania (AFD) un proyecto de ley sobre migración finalmente rechazado, y confía en la unidad de los partidos frente a una extrema derecha que «no ha tocado techo».

«Lo que creo que tienen que evitar, sobre todo, es que Alternativa por Alemania se haga con el discurso en el Parlamento, que es lo que ha pasado en más de una ocasión. EFE

jlp/lab