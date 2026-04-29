Piloto reporta posible choque de avión con un dron a más de 900 metros de altura en EEUU

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Los Ángeles (EE.UU.), 29 abr (EFE).- Un piloto de un vuelo de United Airlines reportó este miércoles haber visto un dron de color rojo a más de 900 metros de altura mientras el avión se aproximaba al aeropuerto en San Diego (California), según las grabaciones de la torre de control citadas por medios estadounidenses.

El vuelo procedente de San Francisco (California) reportó a las 8:28 de la mañana (15:28 GMT) que probablemente había chocado con un dron mientras volaba a unos 914 metros de altura (3000 pies), según información citada por el diario Los Angeles Times.

Según las grabaciones de la conversación entre el piloto y la torre, revisadas por el rotativo, el piloto reportó que el incidente ocurrió cuando el avión volaba de forma perpendicular a la pista mientras se preparaba para aterrizar en San Diego (California).

Los registros muestran que el controlador aéreo pidió detalles de la nave que observó, pero el piloto contesta que era tan pequeño que “no pude distinguirlo», para añadir que era de color rojo y brillante.

Antes del reporte de supuesta colisión, el piloto del avión, un Boeing 737, había preguntado si había un dron cerca de su ruta a lo que la torre contesta que no.

“Creo que vi un objeto pequeño de color rojo… a unos 300 metros por debajo de nosotros, a nuestra derecha”, dijo el piloto, de acuerdo a los registros consultados por el diario angelino.

El avión, que transportaba 48 pasajeros y seis tripulantes, aterrizó sin problemas.

Se espera que la Administración Federal de Aviación (FAA) investigue el incidente. EFE

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