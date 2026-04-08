Pionyang realiza el tercer lanzamiento de un misil balístico en menos de dos días

1 minuto

Seúl, 8 abr (EFE).- El Ejército surcoreano informó este miércoles del lanzamiento de nuevo un misil balístico norcoreano no identificado, en la segunda prueba de Pionyang detectada hoy y la tercera en dos días, en una medida que ensombrece el optimismo de Seúl por una mejora en las relaciones interocreanas.

El Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano informó alrededor de las 14:30 hora local (05:00 GMT) que detectó el lanzamiento de un misil balístico no identificado en dirección al mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), sin dar más detalles.

Por la mañana, el JCS dijo que detectó varios misiles balísticos de corto alcance disparados este miércoles desde la zona de Wonsan hacia el mar de Japón, los cuales volaron unos 240 kilómetros, así como un proyectil lanzado el martes «desde la zona de Pionyang». EFE

rvb/daa/rml