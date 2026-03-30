Planas, aspirante a dirigir la FAO, espera que la UE acuerde una candidatura única

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Bruselas, 30 mar (EFE).- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, candidato a dirigir la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), dijo este lunes que se siente «perfectamente preparado» para asumir esa función y confió en que la Unión Europea acuerde una candidatura común.

«Soy el candidato apoyado por el Gobierno español. Si podemos ponernos de acuerdo a nivel europeo, sería bueno, sumaríamos más esfuerzos», dijo Planas en declaraciones a la prensa a su llegada a un Consejo de ministros europeos de Agricultura y Pesca.

La candidatura de Planas se produce en un escenario de competencia interna en la Unión Europea.

El Gobierno de Italia anunció el pasado 23 de febrero la postulación de Maurizio Martina, exministro de Agricultura y actual subdirector de la FAO, para el mismo cargo.

Además, Irlanda anunció a mediados de marzo que presentará como candidato al mismo puesto al excomisario de Agricultura Phil Hogan.

El ministro español recordó que las elecciones a ese cargo tendrán lugar entre finales de junio y principios de julio de 2027 y dijo que se trata de una «carrera de larga distancia», pero aseguró que se siente «perfectamente preparado y con muchas ganas de afrontar este reto».

«Soy una persona comprometida y he decidido dar este paso adelante después de una reflexión personal y también política», señaló el ministro, que añadió que en este momento hace falta «experiencia política y de gestión» ante los desafíos actuales.

Mencionó el «gran reto» que plantea por ejemplo la situación mundial de los fertilizantes, así como la crisis del multilateralismo o la disminución de las contribuciones a la ONU.

Y se consideró «personalmente preparado» y también a España como país para «tener puentes» con América Latina, con África o con Asia «en relación con estos temas que nos preocupan».

La candidatura de Planas, según ha explicado el Gobierno español, se enmarca en una estrategia para fortalecer el multilateralismo y la presencia española en la toma de decisiones globales sobre seguridad alimentaria.

Desde agosto de 2019 el director general de la FAO es Qu Dongyu, primer ciudadano chino en dirigir esa organización. El 2 de julio de 2023 Qu Dongyu fue reelegido para un segundo mandato de cuatro años. EFE

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