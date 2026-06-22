Planes de reforma de las pensiones alemanas contemplan un aumento de la edad de jubilación

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Berlín, 22 jun (EFE).- Una comisión designada por el Gobierno alemán para reformar el sistema de pensiones sugiere un aumento paulatino de la edad de jubilación ligado el aumento de la expectativa de vida como parte de un paquete de medidas que incluyen la obligación por parte de la Seguridad Social de invertir parte de los aportes en el mercado de capitales para complementar las jubilaciones y la inclusión de los autónomos.

El informe, al que han tenido acceso medios de comunicación como el diario «Süddeutsche Zeitung» y el semanario «Der Spiegel» y que será entregado este martes al canciller, Friedrich Merz, establece cálculos según la cual para 2051 la edad de jubilación debería llegar a los 68 años y en 2092 a los 71.

Ya el sistema actual prevé un aumento paulatino de la edad de jubilación que, para los nacidos en 1964, estará en los 67 años.

Los autores del informe advierten de que sus propuestas no consisten en medidas aisladas, sino que se complementan las unas con las otras, por lo que sólo tendrán el efecto esperado si se aceptan en su totalidad.

Un pieza clave del plan de reforma es la llamada «jubilación sueca» que implica que parte de la aportación al sistema será invertida en el sistema de capitales y sus dividendos deberán complementar en el futuro la pensión.

Ello debe compensar posibles recortes derivados de otros elementos de la reforma como el que en el futuro el aumento de pensiones que se paguen de acuerdo con el sistema de reparto se hará más lentamente teniendo como orientación el número de nuevos jubilados y el que entren al mercado laboral.

Sin embargo, se calcula que los efectos beneficiosos de la jubilación sueca sólo empezarán a verlos quienes se jubilen en 2040, por lo se sugiere una regla de transición que compense, con dinero del fisco, a los jubilados de años anteriores.

También se contempla reducir la posibilidad de la jubilación temprana, actualmente contemplada para personas que tienen 45 años de cotización, que pueden jubilarse dos años antes de alcanzar la edad reglamentaria.

La recaudación del sistema deberá aumentarse imponiendo la obligación de cotizar para grupos que hasta ahora estaban exentos, como los autónomos, los directivos de sociedades anónimas y los diputados.

Entre ellos el grupo más significativo es el de los autónomos, cuya inclusión en el sistema -además de mejorar la recaudación- debe tener, según la comisión, un efecto beneficioso en la lucha contra la pobreza en la vejez.

Muchos autónomos terminan actualmente viviendo de la ayuda social tras retirarse, recuerda la comisión. EFE

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