Playboy traslada su sede corporativa a Miami Beach, donde desarrolla un nuevo club

Los Ángeles (EE.UU.), 13 ago (EFE).- Playboy anunció este miércoles el traslado de su sede corporativa global de Los Ángeles a Miami Beach, dónde desarrollará un nuevo Playboy Club junto con una empresa líder del sector hotelero de Florida.

La marca, una de las más reconocidas del mundo en la industria del ocio, abrirá su nueva sede en un lujoso desarrollo comercial, en el que incorpora un estudio de contenido que producirá pódcasts, fotografía y otras iniciativas creativas destinadas a apoyar la creciente red de creadores de Playboy.

Además, el Club contará con un restaurante de primera clase, junto con un espacio exclusivo para miembros inspirado en la histórica Mansión Playboy en Los Ángeles, fundada en la década de los setenta por Hugh Hefner, dueño y fundador de Playboy,

«Miami Beach es una de las ciudades más dinámicas y culturalmente influyentes del país, lo que la convierte en el hogar ideal para el próximo capítulo de Playboy», afirmó Ben Kohn, director ejecutivo de la compañía en un comunicado.

Agregó que la ciudad ha sido un socio excepcional durante todo este proceso de traslado.

En este sentido, Joseph Magazine, comisionado de la ciudad de Miami Beach, dijo que espera que el traslado de la compañía a la ciudad genere una cantidad significativa de empleos bien remunerados.

La sede de Playboy se ubicará en el primer edificio bautizado The Rivani, dirigido por el prestigioso promotor inmobiliario Robert Rivani. EFE

