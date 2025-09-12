The Swiss voice in the world since 1935

Plaza Colonia deja a Nacional afuera de la Copa Uruguay

Montevideo, 11 sep (EFE).- Plaza Colonia eliminó este jueves a Nacional de la Copa AUF Uruguay tras vencerlo de remontada por 1-2 y sellar el paso a los cuartos de final del torneo en el estadio Gran Parque Central.

Nacional comenzó ganando con gol de Nicolás López a los 61 minutos.

Sin embargo, el Patablanca se repuso y se llevó la victoria con anotaciones de Álvaro López a los 75 minutos y de Hebert Vergara cuando faltaban apenas cinco para que el árbitro marcara el final del encuentro.

Con su victoria, Plaza Colonia avanzó a la fase de los ocho mejores, instancia en la que se enfrentará con Albion, uno de los equipos de la Segunda División Profesional.

También en esta jornada, en un duelo que puso cara a cara a dos de los conjuntos que representan a la amateur Organización de Fútbol del Interior (OFI), Universitario de Salto goleó por 7-0 a Atlético Florida.

Un día antes, un tanto de Lucas Hernández en la última jugada del partido le dio a Peñarol un triunfo por 2-1 sobre Liverpool para seguir de largo en el torneo, mientras que Tacuarembó derrotó por la mínima a Cerro Largo.

Además, Defensor Sporting avanzó al vencer por 0-2 a Oriental, Racing venció por 4-3 en los penaltis a Boston River luego de igualar 0-0 en tiempo reglamentario y Albion goleó por 4-0 a Porongos, otro de los representantes de OFI.

El martes, Central Español derrotó por 1-2 a Bella Vista.

Los partidos de cuartos de final serán: Peñarol-Tacuarembó, Plaza Colonia-Albion, Defensor Sporting-Central Español y Racing-Universitario de Salto.

Este fin de semana, por la séptima jornada del Torneo Clausura, los equipos grandes volverán a saltar al campo y se enfrentarán a los mismos conjuntos con los que chocaron por la Copa AUF Uruguay en un hecho que se dio de manera fortuita. EFE

