Pobreza en Paraguay bajó 3,6 puntos en 2025 y se sitúa en 16 %, dice ente de estadística

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Asunción, 27 mar (EFE).- La pobreza monetaria en Paraguay bajó 3,6 puntos el año pasado y se ubicó en 16 %, frente al 19,6 % de 2024, mientras que la extrema pasó de 3,7 a 2,4 % en el mismo periodo, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Al cierre de 2025, las personas en condición de pobreza monetaria totalizaron 985.126, unos 213.164 individuos menos que en 2024, según los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) difundidos por el INE.

En el área urbana la pobreza cerró el año anterior en 13,6 % (597.313 personas) respecto del 16,9 % de 2024, mientras que en las zona rurales, este indicador se situó en 22,1 % (387.813 personas) en 2025 frente al 26,3 % del año previo.

Según el INE, están en situación de pobreza monetaria total aquellos hogares que reciben ingresos per cápita inferiores al costo de una Canasta Básica de Consumo que satisface «ciertos requerimientos mínimos», estimado para la zona urbana en 31.104 guaraníes diarios (4,76 dólares) y en 22.728 guaraníes diarios (3,48 dólares) para la rural.

La Encuesta Permanente también reflejó una disminución en el porcentaje de la pobreza monetaria extrema, que descendió 1,3 puntos porcentuales.

El año pasado, detalla el informe oficial, alrededor de 146.938 personas estuvieron en situación de pobreza extrema. En 2024 se calculaban 228.093 paraguayos en esa condición.

El área rural registró el mayor descenso de la pobreza extrema, que pasó del 8,2 % en 2024 al 5,5 % en 2025.

Por su parte, en el área urbana, este indicador disminuyó hasta el 1,2 %, cuando en 2024 era del 1,9 %.

Se considera en pobreza extrema a aquellos hogares con ingresos per cápita inferiores al costo de una canasta básica de alimentos, es decir, de 13.754 guaraníes diarios (2,11 dólares) en las zonas urbanas y con 2.561 guaraníes al día (1,92 dólares) en el área rural.

El INE destacó que programas como el de alimentación escolar ‘Hambre Cero’, las transferencias monetarias a personas en situación de pobreza ‘Tekoporã’ y otros planes del Estado evitaron que la pobreza total ascendiera hasta un 19,9 % en 2025.EFE

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