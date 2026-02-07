Poderes públicos y ONG participan en consulta de proyecto de ley de amnistía en Venezuela

2 minutos

Caracas, 7 feb (EFE).- Una comisión de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) se reunió este sábado con autoridades de poderes públicos y representantes de organizaciones no gubernamentales en Venezuela para conversar sobre el proyecto de la ley de amnistía, una propuesta del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

Durante la reunión, el diputado chavista Jorge Arreaza expresó su aspiración de que la aplicación de la ley de amnistía, una vez entre en vigencia, contribuya a la pacificación del país, según indicó la AN sin dar más detalles sobre lo conversado en las reuniones.

Por el Poder Judicial, asistieron la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, la chavista Caryslia Rodríguez, y el fiscal general de la República, Tarek William Saab, quienes consignaron sus aportes para el proyecto de ley de amnistía.

Miembros de Provea, Justicia Venezolana, Foro Penal, Acceso a la Justicia y Omar de Dios García acudieron en representación de las ONG, informó el Parlamento a través de su cuenta en X, donde compartió imágenes de la reunión.

El proyecto de la ley de amnistía en Venezuela plantea anular los casos de presos políticos desde 1999, cuando el chavismo llegó al poder en el país, según el borrador de la normativa difundido este viernes por la AN.

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, prometió el viernes la liberación de «todos» los detenidos el mismo día en que se apruebe la ley de amnistía, que estimó pasaría «entre el martes que viene y a más tardar el viernes».

El Parlamento venezolano, de amplia mayoría chavista, aprobó el jueves en primera votación el proyecto de ley de amnistía impulsado por la presidenta encargada, que ahora debe ser evaluado en un segundo y último debate.

El proyecto excluye a los procesados y condenados por violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, corrupción y tráfico de drogas, indicó el diputado Arreaza al presentar el proyecto de ley.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa legal de presos políticos en Venezuela, cifra el total de estos detenidos en 687.

La legislación fue propuesta la semana pasada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en medio de un proceso de excarcelaciones de presos políticos iniciado el 8 de enero, casi una semana después de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, la diputada Cilia Flores. EFE

rbc/jrh