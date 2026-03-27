Polémica en el Congreso de EE.UU. por la visita de diputados rusos sancionados

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Washington, 27 mar (EFE).- La visita de una delegación de diputados de la Duma rusa sancionados por Estados Unidos ha desatado una fuerte polémica en el Congreso estadounidense, con reacciones encontradas dentro del Partido Republicano y duras críticas de grupos defensores de Ucrania.

Se trata del primer viaje de legisladores rusos a EE.UU. desde el comienzo de la guerra de Ucrania en 2022, tras la invitación de la congresista republicana por Florida Anna Paulina Luna.

La delegación -compuesta por el exacadémico Viacheslav Níkonov, la campeona olímpica Svetlana Zhurova y el miembro del Comité de Asuntos Exteriores Aleksandr Chernyshev- llegó al Capitolio el jueves para mantener contactos con congresistas y responsables gubernamentales.

Algunos colegas republicanos rechazaron la iniciativa de Luna, entre ellos el representante por Kentucky Andy Barr, quien subrayó que «Moscú es un adversario» y recordó que Washington «está apoyando la resistencia ucraniana frente a la invasión rusa».

Por su parte, el legislador por Carolina del Sur Joe Wilson equiparó el encuentro con diputados de la Duma con «recibir visitas del Tercer Reich» y rechazó «trabajar de cualquier forma con el régimen» del presidente ruso, Vladímir Putin.

Según informan medios estadounidenses citando fuentes del Congreso, el grupo entró a las oficinas del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, sin previo aviso, algo que también desató críticas.

«Esto es indignante e inaceptable», afirmó en un comunicado Razom for Ukraine, una organización en defensa de Ucrania.

«Apoyan el bombardeo de iglesias en Ucrania y el suministro a Irán de inteligencia utilizada para matar a soldados estadounidenses en Oriente Medio. El único lugar al que estas personas deberían viajar es La Haya», añadieron.

Luna, la primera mujer mexicanoestadounidense elegida al Congreso por Florida, presentó el viaje como una oportunidad para avanzar hacia negociaciones de paz en Ucrania y mejorar las relaciones bilaterales con Rusia, pero ha sido criticada en varias ocasiones por su acercamiento a Moscú.

La republicana aseguró en enero que había recibido una autorización del Departamento de Estado para hacer posible la visita de los funcionarios rusos, sancionados desde el comienzo de la guerra.

Anteriormente, Luna había mantenido contactos con varios representantes rusos, entre ellos el emisario Kiril Dmítriev, que el año pasado le regaló un ramo de flores y una caja de chocolates con citas del presidente ruso.

Por su parte, el Kremlin celebró la posibilidad de contactos entre parlamentarios de ambos países.

«Esto solo puede ser bienvenido y es realmente necesario», señaló el portavoz de Kremlin, Dmitri Peskov.

Níkonov, quien lideró la delegación rusa, dijo este viernes que un grupo de congresistas estadounidenses viajará a Moscú para devolver la visita. EFE

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