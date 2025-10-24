Polémica en México por show musical de hermana de gobernadora de Campeche en acto oficial

2 minutos

Ciudad de México, 24 oct (EFE).- Laura Sansores, hermana de la gobernadora del estado de Campeche (sureste), Layda Sansores, género polémica este viernes tras protagonizar un show musical durante la presentación del informe de Gobierno del organismo Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

La presidenta del DIF de Campeche comenzó su cuarto informe de actividades, realizado el jueves, versionando la canción ‘Canta Corazón’, de Alejandro Fernández.

“Este informe es cantando, el informe es de frente, abre bien los sentidos, es del DIF para su gente”, cantaba Sansores, junto con cuatro personas que la acompañaban al micrófono.

La política también bailaba mientras animaba a los asistentes con los brazos y entonaba frases como: “Hoy queremos que lo sientan, que lo palpen, que lo huelan. Hoy hay música y gracias por venir”.

En el público, su hermana Lydia Sansores aplaudía el espectáculo emocionada, rodeada de varios funcionarios del Gobierno de Campeche y otros asistentes.

La gobernadora celebró en sus redes sociales la presentación de su hermana, a quien designó como titular del DIF en 2021.

“Me llenó de orgullo acompañar a mi hermana, Laura Sansores, en el 4 Informe de Actividades del DIF Estatal Campeche. ¡Qué original!”, expresó la gobernante de Campeche.

Además, destacó la “sensibilidad y entrega” del equipo del DIF, quienes “todos los días para apoyar a quienes más lo necesitan en todo el estado”.

La presentación de Laura Sansores género polémica en redes sociales, donde algunos usuarios bromearon con el espectáculo, mientras que otros lo consideraron una “falta de respeto” a las instituciones.

Por su parte, el DIF de Campeche justificó su informe como “una experiencia distinta” y “un viaje sensorial para que a través de los cinco sentidos, percibamos la sinfonía permanente que muestra el alma de nuestro DIF”. EFE

mjc/jmrg/enb