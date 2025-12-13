Políticas migratorias más selectivas y fronteras menos permeables en Europa

Las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió de la posible desaparición de la civilización europea por acoger demasiados migrantes, contrastan con la realidad en el Viejo Continente, que endurece sus políticas de asilo y migración.

Sin embargo, con poblaciones envejecidas y sectores que necesitan mano de obra, los países europeos se ven obligados a acoger cada vez a más trabajadores extranjeros.

– Europa, tierra de inmigración –

Globalmente, el número de extranjeros en Europa sigue aumentando, aunque los flujos migratorios se han ralentizado.

Según datos de Eurostat, al 1 de enero de 2024 residían en el continente cerca de 29 millones de ciudadanos de terceros países, lo que equivale al 6,4% de la población. En 2021, la cifra era de 23,8 millones.

Alemania, España, Francia e Italia concentran cerca del 70% de los extranjeros que residen en la Unión Europea.

«Una parte de nuestra economía se basa en la inmigración», señala a la AFP Matthieu Tardis, codirector del centro de investigación independiente Synergies Migrations. Como ejemplo, cita a Francia, donde «la revolución industrial se construyó con la mano de obra italiana y polaca».

Hoy en día, los permisos de residencia por motivos laborales son la principal vía de entrada a la Unión Europea. En 2024 se expidieron 1,1 millones de títulos de este tipo, lo que representa el 32% del total, frente a los 589.000 registrados en 2015 (29,6%).

En algunos sectores, los extranjeros están «sobrerrepresentados» respecto a su peso en la población europea, especialmente en la salud y la construcción, indica el investigador.

Los médicos extranjeros representan el 22% del total en Alemania, el 18% en Francia y hasta el 41% en el Reino Unido, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

– Solicitantes de asilo y llegadas irregulares en descenso –

A finales de 2024, Eurostat contabilizó un millón de solicitantes de asilo en Europa, una cifra que supone una caída del 11% respecto a 2023.

De ellos, menos de la mitad (438.000) obtuvieron el estatus de refugiado que les otorga el derecho a quedarse.

El número de solicitantes de asilo no ha vuelto a alcanzar el nivel registrado durante la crisis migratoria de 2015, cuando cientos de miles de refugiados sirios que huían de la guerra llegaron a Europa. Entonces se contabilizaron 1,3 millones de solicitudes.

En el ámbito de la inmigración clandestina, en 2024 se reportaron cerca de 200.000 llegadas irregulares a las costas europeas, cinco veces menos que en 2015, según datos de Naciones Unidas.

La caída se explica, en parte, por los acuerdos con Turquía, Libia y Túnez para controlar las salidas. Unos pactos fuertemente criticados, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos.

– Políticas más restrictivas –

En Alemania, el país que acoge al mayor número de extranjeros dentro de la Unión Europea, desde que llegó al poder en mayo, el conservador Friedrich Merz aplica una política de asilo más restrictiva.

En lo que va de año, el número de solicitudes de asilo en Alemania se redujo a más de la mitad en comparación con 2024.

A escala comunitaria, los Veintisiete adoptaron el lunes varios textos para regular más firmemente las llegadas y devoluciones de migrantes, abriendo la puerta a crear centros de acogida fuera de la UE. El Parlamento Europeo debe aún dar su visto bueno.

Italia ya firmó un controvertido acuerdo con Albania para externalizar el procesamiento de los solicitantes de asilo interceptados en el mar. La iniciativa, sin embargo, permanece bloqueada por múltiples recursos judiciales.

Desde su llegada al poder en 2022, la primera ministra Giorgia Meloni, líder del partido de extrema derecha Hermanos de Italia (Fratelli d’Italia), ha hecho de la lucha contra la inmigración clandestina una de sus prioridades.

Al mismo tiempo, el gobierno italiano aumentó la concesión de visados de trabajo: 450.000 entre 2023 y 2025, frente a los 75.700 de 2022. La medida busca paliar la escasez de mano de obra en un país envejecido y golpeado por la caída de la natalidad.

Este doble rasero también se observa en Hungría, donde en 2024 solo se contabilizaron 29 solicitantes de asilo (excluyendo a los procedentes de Ucrania).

Paralelamente, el número de extranjeros ha aumentado en la última década bajo el gobierno del nacionalista Viktor Orban, a través de su política de trabajadores «invitados». La cifra pasó de cerca de 146.000 a más de 255.000 previstos para 2025.

Fuera de la UE, en el Reino Unido, la inmigración neta cayó un 69% en un año en 2025, según la Oficina Nacional de Estadísticas.

Los datos confirman una tendencia a la baja desde el pico alcanzado en 2023, como consecuencia de las políticas del anterior gobierno conservador. Las travesías irregulares por el canal de la Mancha, sin embargo, continúan.

