Policía anuncia un muerto en el tiroteo de Luisiana (EEUU) pero rebaja los heridos a cinco

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Miami, 23 abr (EFE).- Al menos una persona murió y otras cinco resultaron heridas este jueves en un tiroteo en un centro comercial en Baton Rouge, Luisiana, en el sur de Estados Unidos, según el último balance policial, que redujo el número de víctimas de la segunda balacera masiva que vive este estado en menos de una semana.

«Tenemos cinco víctimas en un hospital local, una de los cuales ha fallecido, otra está siendo operado y el resto tiene heridas menores», dijo a los medios el jefe de Policía de Baton Rouge, T.J. Morse, que agregó que otro herido «muy leve» está siendo tratado en otro hospital.

El tiroteo comenzó a las 13:22 horas del centro de Estados Unidos (18:22 GMT), cuando dos grupos de personas discutieron y gritaron en el área de alimentos, expuso el policía.

«Tenemos a cinco sospechosos en custodia. La investigación sigue en curso y todavía buscamos a más gente que pudiera estar involucrada», agregó Morse.

El jefe prometió más detalles del caso conforme avance la investigación, mientras que las cámaras de seguridad registraron el tiroteo en la zona de venta de alimentos del establecimiento.

Videos del incidente muestran a algunas de las víctimas en el suelo frente a un restaurante de comida rápida, así como a paramédicos que sacan en camillas a los heridos del centro comercial.

El suceso ocurre después de otro tiroteo masivo en el que un hombre mató a ocho niños este domingo en Shreveport, otra ciudad en Luisiana, incluyendo siete de sus hijos, y después murió abatido por las autoridades, convirtiéndose en el más mortífero en el país desde 2024.

Estados Unidos ha registrado en lo que va del año 120 tiroteos masivos, con al menos cuatro víctimas, según Gun Violence Archive, una organización sin fines de lucro que recopila los datos los incidentes de violencia armada en el país. EFE

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